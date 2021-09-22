Когда и как пройдет первое заседание новой Госдумы

В соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. При это Президент своим указом может созвать заседание новой Госдумы ранее этого срока. Об этом сообщает парламентский сайт .

Как осуществляется подготовка к первому заседанию.

По Регламенту Председатель Госдумы подписывает распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы нового созыва.

Она формируется из числа избранных на новый срок депутатов Государственной Думы пропорционально количеству депутатов, выдвигавшихся в качестве кандидатов каждой политической партией. Временная депутатская рабочая группа подготавливает проекты постановлений Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы Госдумы нового созыва.

Также временная рабочая группа утверждает схему размещения депутатов в зале заседаний, формирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготавливает предложения по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Государственной Думы.

После первого заседания нового созыва временная депутатская рабочая группа прекращает свои полномочия.

Как проходит первое пленарное заседание.

В статье 99 Конституции РФ подчеркивается, что первое заседание нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. В дальнейшем до избрания Председателя Государственной Думы или его заместителя заседания Госдумы могут вести поочередно представители фракций по согласованию между ними.

На первом заседании избираются Счетная комиссия, Временная комиссия по Регламенту и организации работы нижней палаты парламента, а также Временный секретариат Государственной Думы.

Также на первом заседании депутаты проводят выборы Председателя Государственной Думы и его заместителей.

Председатели комитетов, их первые заместители и заместители избираются палатой большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы по представлению фракций. Голосование может проводиться по единому списку кандидатур.

С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.

О партийной конфигурации Госдумы 8-го созыва — ЗДЕСЬ.