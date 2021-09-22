Когда и как пройдет первое заседание новой Госдумы

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Как осуществляется подготовка к первому заседанию.
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Она формируется из числа избранных на новый срок депутатов Государственной Думы пропорционально количеству депутатов, выдвигавшихся в качестве кандидатов каждой политической партией. Временная депутатская рабочая группа подготавливает проекты постановлений Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы Госдумы нового созыва.
Также временная рабочая группа утверждает схему размещения депутатов в зале заседаний, формирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготавливает предложения по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Государственной Думы.
После первого заседания нового созыва временная депутатская рабочая группа прекращает свои полномочия.
Как проходит первое пленарное заседание.
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На первом заседании избираются Счетная комиссия, Временная комиссия по Регламенту и организации работы нижней палаты парламента, а также Временный секретариат Государственной Думы.
Также на первом заседании депутаты проводят выборы Председателя Государственной Думы и его заместителей.
Председатели комитетов, их первые заместители и заместители избираются палатой большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы по представлению фракций. Голосование может проводиться по единому списку кандидатур.
С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.
О партийной конфигурации Госдумы 8-го созыва — ЗДЕСЬ.
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