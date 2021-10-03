Крымчанам – на заметку: какие законы вступают в силу в октябре

Мы уже рассказывали о шести важных законах, вступающих в силу в октябре. Но это не все законодательные нововведения месяца. Бесплатные прививки в частных клиниках, общедоступные ТВ-каналы в интернете, изменения в госрегистрации недвижимости и другие нововведения месяца – в нашем материале.

1 октября.

Бесплатные прививки в частных клиниках

Теперь бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и частных клиниках.

Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом, — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выплаты на карту «Мир»

Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир».

Напомним, ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Повышение зарплат военнослужащих и правоохранителей

На 3,7 % будут повышены размеры окладов военных, проходящих службу по контракту; военных срочной службы; полицейских; таможенников; пожарных; сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения; некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Процедура допуска медработников к профдеятельности

Медицинские и фармацевтические работники для допуска к профессиональной деятельности теперь должны проходить аккредитацию. Сведения о получивших аккредитацию специалистах будут вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Общедоступные каналы в Интернете

Граждане получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в Интернете. Будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению.

Анализ аудитории новостных агрегаторов

Механизм измерения аудитории телеканалов распространяется на аналогичные исследования в интернете. Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут обязаны обеспечить возможность для исследования объема своей аудитории: сбор, анализ данных и передача полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию. Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, также будет формироваться этим ведомством.

Предоставление информации сотовыми операторами

Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах – юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. Это часть мер, направленных на борьбу с серыми сим-картами.

Контроль над иностранными электронными кошельками

Налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте).

Теперь за несоблюдение этих требований будет грозить ответственность. Административный штраф составит от 20 % до 40 % от общей суммы таких операций за отчетный год.

Защита неквалифицированных инвесторов

После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растет и число пострадавших от непродуманных вложений, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вводится тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Это поможет людям оценить свои знания и принимаемые риски. Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу.

Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства, — считает Председатель Госдумы.

При этом у тех, кто не смог успешно сдать тест, остается возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 000 руб. за одну сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков.

Введение института типовой проектной документации

Появляется типовая проектная документация. Ею будет признаваться документация, получившая положительное заключение госэкспертизы и использованная при строительстве, реконструкции объекта, уже введенного в эксплуатацию.

Сведения о ней должны включаться в единый госреестр. Порядок признания проектной документации типовой и случаи обязательного ее использования будут устанавливаться Правительством.

При подготовке к строительству объекта с применением типовой документации внесение в нее изменений не допускается. Экономически эффективная проектная документация повторного использования, включенная в госреестр на 1 октября 2021 года, признается типовой проектной документацией.

3 октября.

Новые требования к НКО-иноагентам

Дополняется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иностранным агентом. Теперь НКО-иноагентом считается в том числе российская НКО, которая получает деньги или имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.

Изменения в деятельности религиозных организаций

Запрещается возглавлять религиозные группы и участвовать в них:

подозреваемым в финансировании терроризма;

иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ;

лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.

18 октября.

Изменения в процедуре банкротства финорганизаций

Изменения направлены на предупреждение банкротства финансовых организаций, ускорение применяемых к ним процедур в случае отзыва лицензии, расширение полномочий АСВ и функций временной администрации. В этих случаях временная администрация обладает полномочиями, аналогичными тем, которые есть у арбитражных управляющих в рамках применяемых в делах о банкротстве процедур.

28 октября.

Изменения в госрегистрации недвижимости

Подавать заявление о госрегистрации прав и прилагаемых к нему документов в регистрационный орган можно будет через нотариуса (за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер).

Вводятся следующие сроки для регистрации второго и последующих ДДУ после регистрации ДДУ с первым участком долевого строительства:

5 рабочих дней – в случае поступления заявления в бумажном виде;

3 рабочих дня – в случае поступления заявления в электронной форме;

7 рабочих дней – в случае подачи заявления через МФЦ.

Кроме того, максимально допустимый размер машино-места теперь не ограничивается.

31 октября.

Создание информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера

В России появится федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ней будут данные о прохождении работниками ряда профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства.

Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Главы регионов будут определять перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого освидетельствования. Закон позволит предотвращать завоз и распространение на территории РФ опасных инфекционных заболеваний.