Крымские органы опеки с подачи детского омбудсмена проверит Генпрокуратура

Мы уже сообщали об однозначной позиции уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой по ситуации вокруг изъятия детей из приемной семьи Тоцких, проживающей в селе Дубки, под Симферополем. Изъятие органами опеки детей из многодетной семьи в Крыму было необоснованным. А этой неделе стало известно еще об одном аналогичном случае, и тоже, в Симферопольском районе. Анна Кузнецова ответила просто: она обращается в Генеральную прокуратуру РФ с целью восстановления прав детей, разлучённых с семьёй. Крымские органы опеки ждет серьезная проверка.

Необходимо, чтобы виновные понесли соответствующее наказание, — отметила детский омбудсмен. — Это ещё раз доказывает, как необходима реформа органам опеки и попечительства. Начало её положено, об этом объявлено на недавнем заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. И очень важно, чтобы сотрудники органов опеки чётко понимали стоящие перед ними задачи.

По ее словам, в межведомственную рабочую группу войдут представители Генпрокуратуры, Рособрнадзора, региональной прокуратуры и уполномоченный по правам ребенка в регионе.