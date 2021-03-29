Крымский вице-премьер Евгений Кабанов заплатит штраф

Крымский вице-премьер Евгений Кабанов прокомментировал инцидент на борту самолёта, который произошёл 23 февраля. Об этом скандале подробнее — ЗДЕСЬ. Ну а видеозапись, где чиновник находится в салоне воздушного судна без маски, можно поискать в соцсетях.
В это время я находился в отпуске, возвращался из Москвы. После инцидента был составлен административный протокол, на меня наложено взыскание в виде штрафа. Решение суда мною будет исполнено неукоснительно, – сказал Евгений Кабанов в комментарии Крым24.
Размер штрафа и конкретную статью КоАП РФ чиновник не уточнил.
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