Мая Хужина не будет возглавлять горсовет Керчи

Горсовет Керчи в понедельник, 3 февраля соберется на внеочередную сессию, дабы окончательно решить вопрос о сложении полномочий главы горсовета Маи Хужиной (и ее заместителя Ларисы Щербулы). Информацию подтвердил первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

Ранее стало известно, что дамы-депутаты отозвали свои заявления о сложении полномочий (обратите внимание, речь идет о должностях, а не депутатских мандатах). Соответственно, это вызвало резкую ответную реакцию Главы Крыма.

В течение дня ситуация еще раз поменялась.

Заявление будет зарегистрировано, в этом нет сомнений. Есть соответствующая процедура, она будет выполнена, — прокомментировал Ефим Фикс.

Он также отметил, что комиссия по этике парламента Республики Крым рассмотрит действия депутата республиканского Госсовета Ирины Черненко, которая вместе с муниципальными чиновницами поздравляла хлебом блокадников в Керчи.

Ну а Сергей Аксёнов еще растолковал, почему он пошел на «кадровые меры».

Еще раз по поводу ситуации в Керчи. Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют. Все необходимые управленческие решения приняты, поэтому считаю, что эта тема должна быть закрыта и снята с повестки дня. Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной конкретными людьми. Как абсолютно правильно сказал пресс-секретарь Президента Дмитрий Сергеевич Песков, здесь не нужна какая-то охота на ведьм и каждый случай нужно разбирать отдельно. В данной ситуации многое было сделано в корне неправильно. Например, представители органов власти зашли к блокадникам в обуви и верхней одежде. У меня вопрос: кто заходит к себе домой или в гости к родным в обуви и в шубах? Даже из элементарной вежливости такого делать нельзя, а здесь особый случай. В нашей традиции, заходя в любой дом, разуваться и снимать верхнюю одежду. Это проявление уважения к хозяевам. Далее. Считаю, что символы вручать можно, но они должны соответствовать поводу и быть понятными людям. Но самая главная помощь – материальная поддержка, — подчеркнул Аксёнов.

По его словам, представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед обществом, о том, что нужно очень четко выверять каждое свое действие в публичном поле.

Надо учитывать, что каждое сказанное вами слово, каждое действие может быть использовано против вас, — отметил Глава Крыма. — И еще один важный момент. Как бы многим сейчас не хотелось повернуть эту ситуацию, хочу подчеркнуть, что на мои решения не влияют комментарии и «лайки» в социальных сетях, которые, как все мы знаем, могут «накручиваться» искусственно. Поэтому я принимаю решения, только проверив информацию и опираясь на свою внутреннюю позицию и убеждения. Одна из наших проблем заключается в том, что многие верят провокаторам. С этим нужно бороться с помощью разъяснений и честной, открытой позиции органов власти.

Неплохой «тревожный звоночек» прозвучал, не находите? На тему «любви к властям на местах» и профессионализма и ума этих самых властей.