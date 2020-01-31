Сергей Аксёнов собрался ехать в Керчь, решать «кадровый вопрос»

Сегодня в Керчи прошла очередная (15-я) сессия горсовета. Ожидалось, что на ней будут рассмотрены «кадровые вопросы», в частности, отставки главы муниципального образования и горсовета. Напомним, накануне Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали такие заявления, но сегодня отозвали их. Так что сессия занималась «плановой работой».

Это была вчерашняя минутная слабость. Думаю, что я не должна была писать заявление. Сделала это под давлением. Сегодня я вышла на работу. Я продолжаю людям делать добро… На мою защиту стала вся Керчь. Я вины своей не чувствую. Я продолжу чествовать ветеранов, — цитирует председателя горсовета РИА Новости Крым . Отозвала (заявление об отставке), да. Меня народ выбирал, и я – слуга народа. Я буду делать так, как моим избирателям удобно. А мои избиратели написали мне, в мою защиту, смски, звонки вчера не прекращались. Люди пишут: «пожалуйста, не уходите, мы не хотим, за четыре месяца мы увидели какие-то сдвиги в Керчи». Поэтому я буду слушать пока своих избирателей. Если партия настоит на (отставке), значит, я, как законопослушный партиец, выполню волю партии. Но это не говорит о том, что я уйду из депутатов и еще откуда-то, — комментарий госпожи Хужиной для ИА «Крыминформ» .

Остро отреагировал на такие комментарии Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю её заявление ересью и самодурством. Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать, — написал Аксёнов в Facebook .

Сегодня на сессии горсовета Керчи присутствовал первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. К нему обратилась группа ветеранов с просьбой, не увольнять Хужину. Прозвучало: «Не надо шашкой махать»… Как объяснить, что дело не в форме «поздравления», не в шубах и пирогах, и даже не в том, «хороший» человек ли глава горсовета…

Мы уже растолковывали суть скандала. Попробуем для самых непонятливых пояснить еще раз. Подобных историй с нарушениями этики и даже морали, неуместной формой мероприятий, пиаром на ветеранах, «победобесием», лжепатриотизмом, просто глупостью человеческой – немало. Где-то все это имеет последствия (в том числе кадровые), где-то нет. Но дело даже не в этом, а в резонансе события. Если доверие людей (к власти в данном случае в целом) подорвано, никакие sms, группы ветеранов, слова в поддержку не помогут. Глупо вышло? Но пленку назад уже не отмотать…