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Новый главный тренер ФК "Севастополь" - Олег Лещинский
фото: ФК "СКЧФ Севастополь"

Новый главный тренер ФК «Севастополь» — Олег Лещинский

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:37 22.07.2020

Напомним, Станислав Гудзикевич, который до последнего времени возглавлял ФК «Севастополь» подал в отставку после домашнего поражения ФК «Севастополь» от ялтинского «Инкомспорта» (2:4) — здесь. И, как стало известно порталу «Крымский спорт», новым главным тренером клуба назначен Олег Лещинский:

54-летний специалист не новичок в севастопольском клубе: с перерывами он работал в нем с 2002 по 2016 год в разных должностях, в том числе и главного тренера. До недавнего времени тренировал феодосийский «Фаворит-ВД Кафу». Также в его тренерской карьере были «Тосно» (Ленинградская область), «Титан» (Армянск), «Гурия» (Ланчхути, Грузия), керченский «Океан» и «Днепр» (Могилев, Белоруссия).

 

Новый главный тренер ФК "Севастополь" - Олег Лещинский

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