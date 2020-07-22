Новый главный тренер ФК «Севастополь» — Олег Лещинский

Напомним, Станислав Гудзикевич, который до последнего времени возглавлял ФК «Севастополь» подал в отставку после домашнего поражения ФК «Севастополь» от ялтинского «Инкомспорта» (2:4) — здесь. И, как стало известно порталу « Крымский спорт» , новым главным тренером клуба назначен Олег Лещинский:

54-летний специалист не новичок в севастопольском клубе: с перерывами он работал в нем с 2002 по 2016 год в разных должностях, в том числе и главного тренера. До недавнего времени тренировал феодосийский «Фаворит-ВД Кафу». Также в его тренерской карьере были «Тосно» (Ленинградская область), «Титан» (Армянск), «Гурия» (Ланчхути, Грузия), керченский «Океан» и «Днепр» (Могилев, Белоруссия).