Общественный совет Симферополя обращается в МВД по поводу «волонтеров», собирающих деньги с горожан

В продолжение истории с «волонтерами», собирающими деньги на улицах и в общественном транспорте Симферополя – последовала реакция Общественного совета крымской столицы.

К нам неоднократно поступали сигналы от жителей нашего города о неких гражданах, которые проводят сбор пожертвований в транспорте, да и просто на улицах в пользу якобы больных тяжелыми заболеваниями детей, — сообщил председатель Общественного совета Симферополя Олег Щербаков.

22 февраля представители Общественного совета выявили, что на ул. 60 лет Октября, возле одного из супермаркетов, некие граждане устроили мероприятие по сбору пожертвований, с применением звукоусиливающей аппаратуры. В процессе диалога выяснилось, что никаких разрешающих документов граждане не имеют и более того не имеют никакого законного отношения ни к благотворительной деятельности, ни даже к указанному на печатной продукции ребенку. После предупреждения о вызове полиции, «благодетели» спешно ретировались.

Общественный совет Симферополя рассматривает правовую основу для обращения по данному факту в органы МВД.

Важно, чтобы добрые дела и волонтерство не превращались в мошенничество. Жулики паразитируют на милосердии: зарабатывают на чувствах людей, разными способами пробуждая жалость и желание помочь, тем самым подрывают репутацию благотворительных фондов и веру людей, — сказал Олег Щербаков.

Он также напомнил, что в соответствии с ФЗ -135 О благотворительной деятельности, сбор пожертвований могут осуществлять только некоммерческие организации, у которых данный вид деятельности прописан в уставе. Пожертвования могут собираться только в стационарные боксы, оснащенные согласно законодательству РФ и сопровождаемые сопутствующими документами об организации, которая проводит сбор, ее реквизитах, контактными данными организации и человека, в чью пользу проводится сбор. Также ящики для пожертвований сопровождаются документами, на основании которых он расположен в конкретном месте (договор на установку ящика для пожертвований). И тем более изъятие денежных средств должно проходить в присутствие минимум трех свидетелей с составлением акта и дальнейшим перечислением средств на расчетный счет организации. Сбор пожертвований в переносные ящики в общественном транспорте, на улице и т.п. запрещен, за исключением проведения согласованных благотворительных акций.

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