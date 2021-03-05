Очередная встреча в поселке Форос состоится 9 марта

Анонсированная Главой Крыма вторая на этой неделе поездка в Форос (о первой — ЗДЕСЬ) перенесена. Об этом сообщил Сергей Аксёнов.

В связи с проведением важного мероприятия федерального значения вынужден перенести рабочую поездку в пгт. Форос, которая ранее была запланирована на 5 марта. Она состоится во вторник — 9 марта. Все представители инициативной группы предупреждены, вопрос на контроле главы администрации Янины Петровны Павленко. Прошу прощения за вынужденный перенос встречи, диалог с общественностью будет продолжен, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.