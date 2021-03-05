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Очередная встреча в поселке Форос состоится 9 марта

Очередная встреча в поселке Форос состоится 9 марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 05.03.2021

Анонсированная Главой Крыма вторая на этой неделе поездка в Форос (о первой — ЗДЕСЬ) перенесена. Об этом сообщил Сергей Аксёнов.

В связи с проведением важного мероприятия федерального значения вынужден перенести рабочую поездку в пгт. Форос, которая ранее была запланирована на 5 марта. Она состоится во вторник — 9 марта. Все представители инициативной группы предупреждены, вопрос на контроле главы администрации Янины Петровны Павленко. Прошу прощения за вынужденный перенос встречи, диалог с общественностью будет продолжен, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

 Очередная встреча в Форсе состоится 9 марта

Фото: rk.gov.ru

Очередная встреча в поселке Форос состоится 9 марта

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