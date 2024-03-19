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Официально: обрезку деревьев в Симферополе вели неправильно

Официально: обрезку деревьев в Симферополе вели неправильно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:53 19.03.2024

Как минимум, в парке им. Шевченко.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при осуществлении санитарной обрезки деревьев в Симферополе, в парке имени Т.Г. Шевченко. О жалобах горожан на эту «варварскую обрезку» — ЗДЕСЬ.

Прокуратура Республики Крым провела проверку исполнения требований природоохранного законодательства в связи с многочисленными жалобами граждан на проведение санитарной обрезки деревьев в парке имени Т.Г. Шевченко в городе Симферополе.

Установлено, что администрацией города мероприятия проведены с многочисленными нарушениями требований закона. В частности, при проведении обрезки деревьев не учтены их видовые особенности, в том числе форма кроны, способность переносить обрезку. Имеются несоответствия сведений, внесенных в акт комиссионного обследования, и данных о зеленых насаждениях, подвергшихся обрезки. Помимо этого, не все деревья нуждались в контроле высоты, формировании кроны, — говорится в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы местной администрации прокуратура внесла представление, которое, как уточняется, «находится на рассмотрении».

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Официально: обрезку деревьев в Симферополе вели неправильно

Фото: прокуратура РК.

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