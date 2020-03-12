Проекту «Спорт без ограничений» Общественного Движения «Доброволец» один год

Общественники устроили праздник для балаклавских физкультурниц.

Настоящий праздник подарило Общественное Движение «Доброволец» очаровательным балаклавским физкультурницам — участницам проекта «Спорт без ограничений» (тренер — Игорь Петров). Поводов сразу два: годовщина проекта и Международный женский день.

Мы долго и основательно готовились к этой дате, и результат превзошёл все ожидания, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова. — Балаклавский Дворец Культуры цвёл лучезарными улыбками, морем цветов, прекрасным весенним настроением. Учредители ОД «Доброволец» – Дмитрий Голиков и Николай Помогалов подарили женщинам незабываемый, яркий, тёплый праздник. В совершенно семейной, искренней обстановке милые спортсменки проекта получили заслуженную награду за целый год упорных тренировок. Эстрадные номера, танцы, стихи, мастер-класс по фламенко, взаимные слова благодарности и тёплые поздравления зажгли глаза наших любимых девочек, как ласково называет их бессменный тренер — Игорь Петров, огоньками счастья и озорного девичьего задора. Какие же они красивые и невероятные!

Лидер «Добровольца», балаклавский депутат Дмитрий Голиков, обращаясь к милым женщинам, подчеркнул, что именно этот проект занимает в его сердце особое место. А все потому, что радость и польза, которые такой спорт несёт для таких заслуженных и прекрасных женщин Балаклавы переполняет его самого самыми позитивными эмоциями, стимулирует к дальнейшей работе и развитию.

Всем физкультурницам, что пришли на праздник, вручали цветы; им в этот день дарили теплые слова, улыбки, угощение, концертные номера.

Отметим, что «идейный вдохновитель» проекта «Спорт без ограничений» Галина Курганова не смогла в этот день прийти на праздник. Накануне она получила травму. Актив «Добровольца», конечно же, приехал к ней в гости. Дмитрий Голиков поблагодарил активистку за всё, что она делает для Балаклавы и балаклавцев.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволе». Больше фото — ЗДЕСЬ .

Ретроспектива проекта «Спорт без ограничений» Общественного Движения «Доброволец»:

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