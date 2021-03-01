Сергей Аксёнов и Наталья Поклонская – о Форосском парке. Такие разные комментарии

Все сказанное о Форосском парке в последние дни вызывает эффект «кругов по воде» от брошенного камня. В сети появляется фото и видео строительной техники – массовый вывод: «вырубили, уничтожили все». Чиновник заявляет, что стройка в парке разрешена – «продался». Другая чиновница уверяет, что в Ялте «пройдет совещание» – «затягивает время». Общественники взывают к властям – «раскачивают лодку»… Проблема в том, что стороны не хотят друг друга услышать. И она глубже, чем «проход в парк для местных». Она затрагивает принцип неравенства, заложенный в постсоветском «демократическом» обществе. Можно ли строить в парках, особо охраняемых зонах? Нет. Но случай разный бывает… Вот и весь «конфликт».

Очередные две попытки наладить диалог зафиксированы в выходные. Ялтинские общественники, жители Фороса не слишком результативно общались с представителями минприроды Крыма, Совмина… Частично общий язык был найден в ходе совместного (экологов и общественников) обследования стройплощадок на предмет вырубки деревьев. Нарушения есть. Но они укладываются в рамки штрафов, не более и не менее.

Ситуацию прокомментировал Глава Крыма Сергей Аксёнов. Как и несколько дней ранее он заявил, что «знает ситуацию». А в возникшем «недопонимании» виноваты местные власти и депутаты ЮБК, которые вовремя не разъяснили людям ситуацию.

Возникло недопонимание и напряжение по поводу парка Форос. Многие не знают, как будет проходить пропуск в парк и строительство объекта. Люди не получили ответа ни от местных депутатов, ни от администрации Ялты. Я сказал коллегам — если вы не можете разрешить ситуацию, я сам приеду, встречусь с гражданами и за один день все решу. Слышать нужно друг друга, тогда у людей не будет необходимости собираться в группы для отстаивания своих интересов. Будет понятно, что власти и так на их стороне, а не против них работают, — сказал Аксёнов.

Следующий сход граждан в Форосе – во вторник, 2 марта. Приедет ли на него Глава Крыма? Пока обещает «выровнять» ситуацию.

До вторника группа отрабатывает все нюансы и детали, связанные с ведением строительных работ. Все эти вопросы однозначно выровняем. Никто жителей без поддержки не оставит. Должно быть найдено правильное управленческое решение, — отметил Аксёнов.

Скажем прямо, как «выровнять» строительство детского лагеря с неизбежным ограждением территории и свободный доступ на территорию всего Форосского парка, не понятно, в принципе. Равно, как и «выровнять» запрет на стройки в парках и освоение «выкупленных» территорий, право частной собственности.

Еще один комментарий по Форосскому парку дала сегодня депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она пояснила, почему не приехала в Форос в минувшее воскресенье и намекнула на «противодействие системе».

Дорогие друзья! Знаю, что большинство поддержит меня в желании защитить Форосский парк от вырубки и застройки. Я считаю это преступлением против нашего полуострова. Для недопущения этого, с моей стороны, в первую очередь должна быть организована соответствующая проверка федеральными органами — Генеральной прокуратурой и Росприроднадзором, с привлечением общественности. Ведь не зря наш Президент Владимир Путин всегда поддерживает желание людей участвовать в качестве общественного контроля по резонансным вопросам. История с Форосом как раз и является такой резонансной, — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

Она заверила, что все эти дни занималась запросами для проверки, от которых и будет зависеть будущее Форосского парка.

По поводу встреч с людьми: уверена, что желающих должно быть достаточно. Приехать, послушать людей, показать «неподдельное» удивление и возмущение происходящим, с умным видом записать в блокнот жалобы людей и грозно дать указания их решить — всё это (да ещё и под камеру, но без последствий) мечта политика. «Без последствий» — это когда ругаться не надо с теми, от кого зависит политическое будущее. Как раз таки это и может быть причиной отсутствия активности по тем или иным вопросам. Спросите: а как же моё политическое будущее? Отвечу: тоже думаю над этим вопросом и понимаю, что моё политическое будущее, по всей видимости, зависит от вас. А наше будущее — от всех нас, — отметила Поклонская.

Парк и политика, конечно, связаны. Но не только «по вертикали». Глядя на многие комментарии в соцсетях, понимаешь, как уже трудно отличить правду от лжи. Еще один вывод из этого скандала: история стала поводом для провокаций (в том числе из Украины). Форосский парк уже выходит за рамки «местной повестки». А ведь как все просто в теории: в парках и заказниках строить нельзя. И никаких «кругов по воде».