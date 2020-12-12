Севастопольский «Доброволец» в начале декабря: помощь ветеранам и создание «Доброй фермы»

В начале декабря у Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» немало забот: надо навестить (с подарками, а как же иначе) активистов, напомнить о волонтерском движении, крепить ряды «Здоровых Сил Севастополя», приумножая победы спортсменов города-Героя, ну а в Международный день инвалидов не позабыть о тех, кому, действительно, нужна поддержка.

Отметим, что на этой неделе актив «Добровольца» и Совет Ветеранов Балаклавы посетили инвалидов Балаклавского района.

В ходе очередного рейда посетили старых знакомых и познакомились с балаклавцами, которым необходима наша помощь. Уже много лет ведётся планомерная продуктивная совместная работа ОД «Доброволец» и местного Совета Ветеранов. В условиях вынужденной самоизоляции наших уважаемых пожилых земляков такие визиты особенно важны, — отмечает пресс-служба «Добровольца».

А еще (благо, погода позволяет) продолжается работа над проектом «Добрая ферма». Земля вспахана, коммуникации проложены, теплицы, скоро будут установлены.

Чтобы были экологически- чистые продукты — земля должна быть правильно подготовлена. Вспашка земли даёт ей возможность дышать, напитаться кислородом, улучшить свою структуру. Всю территорию «Доброй фермы» приводим в порядок, — рассказал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков. — Продолжаем путь к экологически — чистым, местным продуктам на столах севастопольцев. Готовимся к установке на территории «Доброй Фермы» тепличного хозяйства. В открытом грунте будет картофель, скорее всего. В теплицах — огурцы, помидоры, перец.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».