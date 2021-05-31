Симферополю 237 лет: программа мероприятий

Симферополь готовится отметить своё 237-летие. Какие мероприятия подготовлены и приурочены к этой дате, рассказали в администрации крымской столицы.

С 4 по 6 июня в крымской столице планируется провести ряд праздничных мероприятий, в числе которых тематические выставки и творческие конкурсы на базе МБУК «Детский парк», спортивные чемпионаты и турниры, познавательные программы в детских и подростковых клубах, а также фотовыставки.

В городских библиотеках, музыкальных и художественных школах организованы концертные программы, виртуальные экскурсии, выставки-признания, а также праздничные акции, посвящённые Дню города Симферополя.

4 июня в крымской столице состоится торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза – лётчику испытателю Б.И. Грузевичу. Кроме того, 5 июня состоится проведение конкурса рисунков ТОС «Черномор» — «Мой любимый город».

В период с 2 по 4 июня на базе ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» будет организован чемпионат города Симферополя по боксу.

В центре крымской столицы пройдут показательные выступления воспитанников спортивных секций по дзюдо и самбо, брэйк-дансу, а также мастер-классы по настольному теннису и жимрестлингу.

Также в рамках празднования Дня города Симферополя каждый желающий сможет принять участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на пересечении ул. Пушкина/ул. Горького.

В парке имени Ю.А. Гагарина и Детском парке будут установлены фотозоны ко Дню города Симферополя. Завершиться празднование вечерним фейерверком.

О праздничной программе, посвященный открытию нового парка возле Дворца культуры профсоюзов на ул. Киевской, — ЗДЕСЬ.

Более детально ознакомиться с запланированными к проведению мероприятиями в честь Дня города Симферополя можно по ссылке.