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Скандал с «поздравлением» ветеранов-блокадников. Позиция главы горсовета Керчи
Фото: ФБ

Скандал с «поздравлением» ветеранов-блокадников. Позиция главы горсовета Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:46 30.01.2020

Глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам. Ветераны выразили ей свою благодарность, сказала она в четверг ТАСС. Подробнее о скандале, связанном поздравлением ветеранов-блокадников «дамами в шубах и с пирогами» ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ . В любом случае, скандал набрал обороты. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти».

Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все участники данного инцидента должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия», — резюмировал Аксёнов.

Неофициально сообщается, председатель Керченского городского совета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об увольнении с занимаемых должностей. В Интернете даже «гуляют» скрины заявлений.

Скандал с «поздравлением» ветеранов-блокадников. Позиция главы горсовета Керчи

Скандал с «поздравлением» ветеранов-блокадников. Позиция главы горсовета Керчи

Тем не менее, сама Мая Хужина себя виновной не считает.

Я не могу комментировать действия главы Крыма, это его право считать, как он хочет. Я себя виноватой не считаю, я считаю, что я сделала все правильно. У меня есть отзывы этих блокадниц, которые приехали сегодня ко мне со своими детьми, потому что сами блокадницы они не сидят в Facebook, они это не читают. А вот дети их приехали, привезли мне сегодня бабушек и сказали, что мы вам очень благодарны, вы единственный человек, который вспомнил о нас, — сказала Хужина ТАСС.

Она также добавила, что не будет пока комментировать слова главы Крыма о том, что депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

Как рассказала ТАСС дочь одной из ветеранов Елена Матвейченко, депутаты вручали блокадникам пироги. Она уточнила, что ее матери Евгении Прошиной подарили также большой букет цветов и медаль.

Пирог со словами, что дарят его вместо тех 125 грамм блокадных, которые она очень хорошо помнит. Она это восприняла как красивый жест, поздравление, тепло, от души, от сердца, — добавила дочь блокадницы, отметив, что ее мать не восприняла такое поздравление как оскорбление.

Матвейченко отметила, что не понимает из-за чего вокруг этой истории возник ажиотаж. Но в том-то и дело, что это уже не ажиотаж, а полноценный скандал.

Скандал с «поздравлением» ветеранов-блокадников. Позиция главы горсовета Керчи

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