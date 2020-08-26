Спортсмены – во благо Севастополя: как «Доброволец» объединил Здоровые силы

Молодое объединение «Здоровые силы Севастополя» уже успело проявить себя и громкими акциями и тихими, но добрыми, важными делами. Руководители спортивных федераций Города-Героя объединились на площадке Общественного Движения «Доброволец», громко заявили о себе, провели фестиваль «Крымская жара», приняли активное участие в проекте «Мы вместе», связанном с Прямой линией Президента . Это только то, что, как говорится, на слуху. Но в жизни организации немало и ежедневной «тихой» помощи людям.

Когда создавались «Здоровые силы Севастополя», никто и помыслить не мог, какой спектр задач придётся решать участникам, но, похоже, они готовы ко всему, — рассказывает сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова. — Так получилось, что необходимо было доставить женщину с проспекта Острякова в первую городскую больницу для прохождения планового лечения. Руководитель общественной организации инвалидов Варнаутской и Байдарской долин Андрей Фомин решил вопрос с госпитализацией… А вот с транспортировкой больной возникли проблемы и решить их надо было оперативно.

Конечно же, на помощь пришли спортсмены-активисты из объединения ОД «Доброволец» «Здоровые силы Севастополя». Решилось все быстро и просто. Богатырь Александр Молодцов, тренер юных боксеров Игорь Петров и на руках женщину отнесли, и кресло-каталку организовали, и в больницу доставили. Банально? Не стоит об этом писать? А ведь из таких незаметных, но правильных хороших дел и состоит жизнь общественников. Прийти на помощь людям, сработать во благо родного города – работа для «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя».

Как сообщил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков, для успешной реализации задач, поставленных перед объединением «Здоровые силы Севастополя», принято решение о создании Координационного совета объединения. Руководителем совета на один год, выбран член сборной России по силовому экстриму Александр Молодцов.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».