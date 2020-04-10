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Суд отправил экипаж яхты «Варвара» на принудительную обсервацию

Суд отправил экипаж яхты «Варвара» на принудительную обсервацию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:22 10.04.2020

Экипаж яхты «Варвара» будет направлен на принудительную обсервацию в Евпаторию, во исполнение судебного решения. Об этом по итогам судебного заседания сообщает пресс-служба Феодосийского городского суда.

О «споре по вопросу самоизоляции» между Роспотребнадзором и капитаном «Варвары» — ЗДЕСЬ.

Сегодня суд полностью удовлетворил иск главного государственного санитарного врача по Феодосии, Судаку и Кировскому району. Экипаж яхты (два человека) пробудет в евпаторийском обсерваторе до 14 апреля включительно.

В части принудительной изоляции допущено решение суда к немедленному исполнению, — отмечается в решении суда.

Напомним, яхта стоит на якоре в п. Орджоникидзе, у берегов Феодосии. Сегодня морякам передавали (бесконтактно) продукты.

Суд отправил экипаж яхты «Варвара» на принудительную обсервацию

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