Суд отправил экипаж яхты «Варвара» на принудительную обсервацию

Экипаж яхты «Варвара» будет направлен на принудительную обсервацию в Евпаторию, во исполнение судебного решения. Об этом по итогам судебного заседания сообщает пресс-служба Феодосийского городского суда.

О «споре по вопросу самоизоляции» между Роспотребнадзором и капитаном «Варвары» — ЗДЕСЬ.

Сегодня суд полностью удовлетворил иск главного государственного санитарного врача по Феодосии, Судаку и Кировскому району. Экипаж яхты (два человека) пробудет в евпаторийском обсерваторе до 14 апреля включительно.

В части принудительной изоляции допущено решение суда к немедленному исполнению, — отмечается в решении суда.

Напомним, яхта стоит на якоре в п. Орджоникидзе, у берегов Феодосии. Сегодня морякам передавали (бесконтактно) продукты.