В ДТП, унесшем жизнь четырехлетней девочки в Джанкойском районе, могут появиться новые обвиняемые

Авто сначала врезалось в насыпь, а потом – в детей.

Об этом страшном ДТП в Джанкойском районе мы рассказывали ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Казалось бы, все ясно: водитель был нетрезв, еще и лишенный прав, скорость высокая… Все сошлось в этой трагедии… Но прокуратура выяснила интересную подробность: аварии, теоретически, могло не случиться, если бы не… рукотворные канава и насыпь на улице Гагарина в селе Новосельцево.

Ночью 13.08.2020 в районе жилых домов по ул. Гагарина 34-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и допустил выезд на тротуар, где находились дети. В результате произошедшего ДТП пострадали 3 несовершеннолетних, из которых 2 получили множественные телесные повреждения, 1 ребенок погиб. По данному факту СО по г. Джанкою СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по п «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожность смерть человека, если оно совершено лицом, в состоянии алкогольного опьянения), — напомнили в крымской прокуратуре.

Однако проведенной Джанкойской межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что на придомовой территории домовладения № 16 по ул. Гагарина МУП «Райбытсервис» в ноябре 2019 года были произведены работы по ремонту участка водопровода центральной системы водоснабжения. А вот «последствия» работ оказались «забытыми».



После проведения ремонтных работ траншея на протяжении 9 месяцев не была зарыта, земляная насыпь, ограничивающая движение транспортных средств с проезжей части не убрана, место проведения земляных работ не ограждено и соответствующими дорожными знаками не обозначено. Более того, производство указанных работ с органами ГИБДД не согласовано, ордер на проведение земляных работ не получен. С учетом изложенного, межрайонный прокурор направил материалы проверки в СО по г. Джанкою СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в крымской прокуратуре.

Ход предварительного расследования по уголовному делу, а также результаты доследственной проверки взяты на особый контроль прокуратурой Республики Крым.

В деле появятся новые подозреваемые и, скорее всего, виновные. А сколько еще таких ям, канав и насыпей, оставленных коммунальными службами по всему Крыму?