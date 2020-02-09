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В Ялте озаботились безопасностью людей в период зимних штормов
Фото: yalta.rk.gov.ru

В Ялте озаботились безопасностью людей в период зимних штормов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 19:21 09.02.2020

В течение недели в Ялте произошли два трагических несчастных случая: людей смывало волной с пирсов. Погибли три человека (подробнее — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Местные власти сделали выводы и собираются усилить меры безопасности на берегу моря и пляжных сооружениях в период штормов.

Гибель трех человек во время последнего шторма у берегов Ялты вынуждает принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности людей и усиления контроля за посещением береговой полосы во время сильного волнения моря, — пояснил начальник управления гражданской обороны, предупреждения ЧС, профилактики терроризма администрации города Андрей Немцов.

В частности, по его словам, санаториям, пансионатам и отелям, имеющим в пользовании или собственности пляжные территории, дано поручение создать постоянно действующие базы стоянки маломерных судов со средствами спасения на борту. В настоящее время, уточнил Немцов, у большинства здравниц они уже имеются, но законсервированы на зимний период.

Кроме того, добавил он, руководителям баз размещения, расположенных у моря рекомендовано привлечь своих сотрудников к патрулированию береговых территорий, особенно во время сезона штормов.

В свою очередь советник главы администрации Ялты Игорь Алферьев подчеркнул, что анализ произошедших трагедий показал: главной причиной гибели людей стало несоблюдение ими элементарных правил безопасности в штормовую погоду.

Несмотря на то, что городскими и специализированными службами проводится постоянная работа по предупреждению граждан об опасности их нахождения на берегу при штормовых явлениях, люди вышли на пирс и были смыты волной, после чего их сразу начало уносить от берега в море и прибывшие на место спасатели оказались бессильны, — напомнил он, заметив, что, по мнению специалистов, смерть в холодной воде наступает в течение 10-12 минут. 

Тем не менее, как рассказал Игорь Алферьев, в результате обсуждения штаб принял решение активизировать работу по предупреждению местных жителей и гостей курорта относительно необходимости соблюдения мер  безопасности в штормовую погоду.

Городским службам, которые располагают средствами спасения на море для помощи людям, терпящим бедствие на воде, предписано обеспечить постоянную готовность, — заверил советник главы администрации Ялты.

Кроме того, ялтинским отелям, здравницам и хостелам поручено проводить с постояльцами разъяснительную работу и разместить в местах приема гостей специальные таблички, предупреждающие о недопустимости нахождения на берегу моря в штормовую погоду. Одновременно средствам массовой информации рекомендовано регулярно публиковать и выпускать в эфир материалы с предупреждением граждан об угрозе их жизни при посещении пляжей или выходе на причалы во время шторма.

В Ялте озаботились безопасностью людей в период зимних штормов

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