В Красноперекопске суд рассмотрит дело о хищении более 6 млн. рублей бюджетных средств

В Красноперекопске межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора одного из предприятий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина, являясь руководителем коммерческой организации, в октябре 2016 года заключил с администрацией Красноармейского сельского поселения Красноперекопского района муниципальный контракт на строительство Дома культуры. На основании подписанных актов о приемке выполненных работ муниципалитет оплатил их выполнение подрядчику. При этом злоумышленник взятые на себя обязательства не исполнил в полном объеме, объект в эксплуатацию не сдал. В результате указанных действий, не исполнив условия контракта, обвиняемый незаконно получил более 6 млн. рублей,- отметили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в этом деле (но под другим углом, с точки зрения злоупотреблений служебными обязанностями чиновниками) разбирался и Следственный комитет.