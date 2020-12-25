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В Крым прибыл юбилейный пассажирский поезд «Таврия»

В Крым прибыл юбилейный пассажирский поезд «Таврия»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:12 25.12.2020

В Крым прибыл юбилейный поезд «Таврия» (маршрут «Санкт-Петербург – Севастополь»). Год назад завершилось строительство железнодорожной части Крымского моста и был запущен первый пассажирский поезд по Крымскому мосту. Поезд отправился с Московского вокзала в Санкт-Петербурге 23 декабря 2020 года. В отправлении поезда в режиме телемоста принимал участие Президент России Владимир Путин.

В Крым прибыл юбилейный пассажирский поезд «Таврия»

За год курсирования поездами, следующими в Крым, перевезено более 1 100 000 путешественников, 75 % из них увидели Крымский мост, все поезда выполнили 2 290 рейсов и проехали более 5 300 000 километров.

В Крым прибыл юбилейный пассажирский поезд «Таврия»

Подробнее о цифрах и фактах первого года пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом — ЗДЕСЬ.

В Крым прибыл юбилейный пассажирский поезд «Таврия»

Фото: «Гранд Сервис Экспресс» и минтранс РК.

В Крым прибыл юбилейный пассажирский поезд «Таврия»

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