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В Крыму под наблюдением на коронавирусную инфекцию – 50 человек
Фото: ФБ

В Крыму под наблюдением на коронавирусную инфекцию – 50 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:08 02.03.2020

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю информирует, что всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Крыму и Севастополе находится 50 человек, прибывших их КНР.

В Роспотребнадзоре пояснили свою позицию по поводу «сбежавшей пациентки» (об этом «побеге» из севастопольской инфекционки и скандале в целом — ЗДЕСЬ):

Гражданка Р. после возвращения из КНР находилась на карантине, предполагающем 14-дневное медицинское наблюдение в Севастопольской инфекционной больнице, где получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований. Однако, не закончив необходимое обследование, гражданка самовольно покинула медицинское учреждение. В связи с этим, Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследования. Исполнительный лист по решению суда находится в Федеральной службе судебных приставов в городе Севастополе, госпитализация необходима для завершения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

Что было дальше с «беглянкой» — в разделе «Новости Севастополя», — ЗДЕСЬ.

В Крыму под наблюдением на коронавирусную инфекцию – 50 человек

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