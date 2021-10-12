В Севастополе будут судить виновника смертельного ДТП

Прокуратурой Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1975 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом ДТП — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Как полагает следствие, 8 марта 2021 года в светлое время суток обвиняемый, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser», в районе поселка Кача выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Toyota Avensis». В результате допущенных им нарушений Правил дорожного движения водителю, а также двум пассажирам автомобиля «Toyota Avensis» причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре.

Расследование по уголовному делу проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.