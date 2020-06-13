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В Севастополе названы четыре претендента на кресло губернатора
Фото: ФБ

В Севастополе названы четыре претендента на кресло губернатора

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:03 13.06.2020

В Севастополе не только действующий врио губернатора Михаил Развожаев (выдвинут СРО ЕР) примет участие в выборах главы города. Компанию чиновнику составили кандидаты от парламентских российских партий. Местные организации накануне провели конференции. В итоге, от КПРФ за кресло губернатора поборется Роман Кияшко, от ЛДПР – Илья Журавлев, от «Справедливой России»- Александр Романович.

Внеочередные выборы губернатора пройдут в Севастополе 13 сентября. Согласно данным регионального избиркома, баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия в выборах они должны, в частности, собрать определенное число подписей депутатов (10%), входящих в советы муниципальных образований. В этом план никаких проблем не будет у представителя «Единой России», партия имеет подавляющее большинство мандатов всех уровней в Севастополе.

В Севастополе названы четыре претендента на кресло губернатора

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