В Севастополе названы четыре претендента на кресло губернатора

В Севастополе не только действующий врио губернатора Михаил Развожаев (выдвинут СРО ЕР) примет участие в выборах главы города. Компанию чиновнику составили кандидаты от парламентских российских партий. Местные организации накануне провели конференции. В итоге, от КПРФ за кресло губернатора поборется Роман Кияшко, от ЛДПР – Илья Журавлев, от «Справедливой России»- Александр Романович.

Внеочередные выборы губернатора пройдут в Севастополе 13 сентября. Согласно данным регионального избиркома, баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия в выборах они должны, в частности, собрать определенное число подписей депутатов (10%), входящих в советы муниципальных образований. В этом план никаких проблем не будет у представителя «Единой России», партия имеет подавляющее большинство мандатов всех уровней в Севастополе.