В Симферополе коммунальные службы готовятся к ухудшению погодных условий  

С учётом прогнозируемого ухудшения погодных условий, в Симферополе проведена подготовка к очистке и противогололедной обработке улично-дорожной сети. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Город» Эльвира Евтухова.

По ее данным, техника и рабочие учреждения в полой мере готовы к выпадению осадков. В ручной уборке городских улиц задействуется 235 дворников. Также учреждением организовано дежурство 8 спецмашин – это коммунальная дорожная техника, которая осуществляет работу по очистке улиц от снежных наносов и гололёда.

В ночную смену на улицы города выйдут 10 единиц техники. Машины будут расположены на главных транспортных развязках, чтобы своевременно повести обработку и расчистку от снега, — уточнила зам. директора МБУ «Город».

МБУ «Город» работает в тесном контакте с ГУП РК «Крымавтодор», техника республиканского предприятия при необходимости также будет задействована в уборке улично-дорожной сети крымской столицы.

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