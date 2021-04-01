Владимир Константинов прокомментировал «миллиардные» претензии украинского «Ощадбанка»

Как известно, Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску «Ощадбанка» Украины, согласно которому российская сторона должна была компенсировать украинскому банку более 1 млрд. долларов в качестве компенсации якобы потерянных в Крыму инвестиций. Суд поддержал позицию Министерства юстиции РФ, об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску «Ощадбанка». Ситуацию прокомментировал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Что же, и европейские суды иногда могут быть объективны, и они понимают, что удовлетворить все запросы украинской стороны невозможно и попросту опасно. Ведь эта сторона, полностью обанкротившись, занята поиском — кого бы, грубо говоря, кинуть, чтобы ещё немного продержаться, чтобы ещё немного плотнее набить карманы жуликоватых украинских чиновников перед тем, как они покинут разграбленную ими Украину. Мы в Крыму могли наблюдать деятельность местного «Ощадбанка». Какие он делал инвестиции в Крым? Никаких. Украинские банки как раз вытягивали денежные средства с крымского финансового рынка все годы нашего нахождения в составе Украины. Когда же мы из этого состава вышли, они просто вывели свои активы из Республики, нарушив все обязательства перед крымскими вкладчиками. Украинские банки фактически ограбили крымчан. И только работа финансовых организаций Российской Федерации позволила компенсировать эти потери. И у этих людей хватает наглости бегать по европейским судам с исками о какой-то компенсации? Верх наглости и цинизма, — отметил Константинов.

По его мнению, «способности» украинского политикума и олигархата стали очевидны даже европейцам.

Решение Парижского суда можно рассматривать как превентивную меру, направленную на то, чтобы остановить этих мошенников раньше, чем они приступят к выдаиванию Европы. Решили остановить, так сказать, на дальних подступах. Уверен, что это — первая ласточка, сигнализирующая об отрезвлении Европы в её отношении к современному украинскому государству. И базируется этот процесс не на проснувшейся совести или тяге к справедливости, а на осознании того, что современная Украина представляет для нас и для Европы общую проблему. Согласитесь, это куда более надёжная площадка для диалога по украинскому вопросу и гарантия его успешного разрешения, — подчеркнул Владимир Константинов.