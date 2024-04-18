Владимир Константинов: времена жесткие, Крым – прифронтовой регион

Как мы уже сообщали, Глава РК Сергей Аксёнов издал Указ, который упорядочивает пребывание и трудоустройство в Крыму трудовых мигрантов. Ситуацию прокомментировал глава республиканского парламента Владимир Константинов:

Считаю, что это очень своевременный шаг, необходимость которого диктуется временем. Мы вступили в такую полосу развития, когда массовые перемещения людей стали реальностью. Люди бегут не только от экономических проблем, но и от войны, дискриминации, политических преследований.

Тем из них, кто намерен найти себе место в Крыму и прибывает к нам с чистым сердцем и добрыми намерениями, мы должны, по мере возможности, оказать поддержку. Но в этом деле необходим порядок, оно должно быть строго регламентировано, хотя бы потому, что вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм. Всё это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать.

Времена жёсткие, мы находимся в состоянии войны, а Крым — прифронтовой регион. И потому в приоритете у нас — безопасность наших людей, а уж потом — гуманность по отношению к тем, кто ищет лучшей доли на нашей земле.