Власти Севастополя предупреждают. Расскажите детям обязательно!

Уважаемые севастопольцы! После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Трогать их нельзя! Это не совет, это предупреждение! Такие сообщения распространяют власти Севастополя. После ночной ракетной атаки — не шутки.

Суббоеприпас M74 представляет стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров, — обратился к горожанам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Покажите детям эти фотографии, объясните, что ни в коем случае их нельзя поднимать!

Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112

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