Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Власти Севастополя предупреждают. Расскажите детям обязательно!
актуально в республике
Власти Севастополя предупреждают. Расскажите детям обязательно!

Власти Севастополя предупреждают. Расскажите детям обязательно!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:33 02.08.2024

Уважаемые севастопольцы! После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Трогать их нельзя! Это не совет, это предупреждение! Такие сообщения распространяют власти Севастополя. После ночной ракетной атаки — не шутки.

Суббоеприпас M74 представляет стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров, — обратился к горожанам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Покажите детям эти фотографии, объясните, что ни в коем случае их нельзя поднимать!

Узнайте больше:  Что нужно знать о "Новом Херсонесе"

Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112

Просмотры: 1

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Севастополь

Комментарии для сайта Cackle
Севастополь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.