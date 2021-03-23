Власти запустили социологическое исследование на тему Форосского парка и самого поселка Форос

Министерство ЖКХ Республики Крым, совместно с Центром развития городской среды запустили социологическое исследование актуального состояния и перспектив благоустройства территории по ул. Космонавтов, 6 в пгт. Форос. Для тех, кто не в курсе – это тот самый скандальный Форосский парк (последние вести о котором распространила депутат Госдумы Поклонская).

Цель опроса− изучить интересы и потребности локального сообщества для дальнейшего учета при проектировании общественного пространства. Предлагаем жителям и гостям Фороса переходить по ССЫЛКЕ и заполнять онлайн-форму анкеты.

Отметим, что исходя из вопросов, принять участие в анкетировании могут и те, кто «иногда приезжают» в Форос.

Также министерство ЖКХ РК продолжает информировать о будущем рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на онлайн-платформе .