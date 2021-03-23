Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Власти запустили социологическое исследование на тему Форосского парка и самого поселка Форос

crimeapress_news

реклама в крыму
Власти запустили социологическое исследование на тему Форосского парка и самого поселка Форос
Фото: rk.gov.ru

Власти запустили социологическое исследование на тему Форосского парка и самого поселка Форос

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 23.03.2021

Министерство ЖКХ Республики Крым, совместно с Центром развития городской среды запустили социологическое исследование актуального состояния и перспектив благоустройства территории по ул. Космонавтов, 6 в пгт. Форос. Для тех, кто не в курсе – это тот самый скандальный Форосский парк (последние вести о котором распространила депутат Госдумы Поклонская).

Цель опроса− изучить интересы и потребности локального сообщества для дальнейшего учета при проектировании общественного пространства. Предлагаем жителям и гостям Фороса переходить по ССЫЛКЕ и заполнять онлайн-форму анкеты.

Отметим, что исходя из вопросов, принять участие в анкетировании могут и те, кто «иногда приезжают» в Форос.

Также министерство ЖКХ РК продолжает информировать о будущем рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на онлайн-платформе.

Власти запустили социологическое исследование на тему Форосского парка и самого поселка Форос

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.