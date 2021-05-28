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Внимание! В Севастополе на пл. Нахимова на двое суток ограничат стоянку транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 28.05.2021

В связи с проведением мероприятий, приуроченных к 103-й годовщине со Дня образования пограничных органов и VI Севастопольского фестиваля и велопробега «ВелоПобеда-2021» на площади Нахимова ограничат остановку и стоянку транспорта с 18:00 28 мая до 18:00 30 мая.

Кроме того, 30 мая на время прохождения велоколонны будет ограничено движение транспорта по маршруту: площадь Нахимова – проспект Нахимова – улица Большая Морская – улица Гоголя– проспект Генерала Острякова – ТЦ «Океан» — улица Николая Музыки – улица 4-я Бастионная – площадь Ушакова – улица Ленина – площадь Нахимова. Время прохождения колонны — с 12:00 до 13:00.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Внимание! В Севастополе на пл. Нахимова на двое суток ограничат стоянку транспорта

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