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Ждали? Хотели? Просили? В апреле стартует железнодорожный маршрут «Москва – Севастополь»

Ждали? Хотели? Просили? В апреле стартует железнодорожный маршрут «Москва – Севастополь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 25.02.2020

Помните, на фоне первых поездов «Москва – Симферополь» и «Севастополь – Санкт-Петербург» прозвучало «особое мнение» севастопольцев: нужен поезд «Москва – Севастополь»? Как минимум, чтобы не ехать в Симферополь, на вокзал; как максимум… «ну Севастополь же». Vox Populi Vox Dei. Глас народа был услышан. Как сообщает сайт компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор железнодорожных перевозок в Крым), уже с 27 апреля начнет курсировать поезд именно между Севастополем и Москвой.

Согласно данным на сайте перевозчика, доехать из Москвы в Севастополь по железной дороге напрямую можно с 27 апреля, цена плацкартного билета «стартует» от 3 056 рублей. Время в пути составит 38 часов. В летний период поезда будут курсировать через день.

Как мы уже сообщали, сегодня стартовали продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

Также «к майским» планируется наладить железнодорожное сообщение из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Так, поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию будет ходить раз в четыре дня со 2 мая (ориентировочная стоимость билетов — от 3 659 рублей), в Феодосию — с такой же периодичностью, но с 7 мая (стоимость билетов  — от 3 540 рублей). Первый поезд «Москва – Евпатория» отправится 2 мая, а с 6 мая он будет ходить через день. Стоимость билетов начинается от 2934 рублей. По всем маршрутам поездка займет более полутора суток.

Ждали? Хотели? Просили? В апреле стартует железнодорожный маршрут «Москва – Севастополь»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Ждали? Хотели? Просили? В апреле стартует железнодорожный маршрут «Москва – Севастополь»

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