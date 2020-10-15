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Женщину, зарезавшую в Симферополе своего сына, будут принудительно лечить

Женщину, зарезавшую в Симферополе своего сына, будут принудительно лечить

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:48 15.10.2020

Прокуратура Республики Крым направила в суд для применения принудительной меры медицинского характера уголовное дело в отношении женщины, совершившей в Симферополе убийство своего сына.

Прокуратура Республики Крым утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 40-летней жительницы г. Симферополя в связи с совершением ею общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Об этой страшной истории — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

По версии следствия, в начале февраля 2020 года женщина, находясь в салоне автомобиля марки «Volkswagen Polo» по ул. Сельвинского в Симферополе, нанесла своему 7-летнему сыну порядка 39 ударов находящимся у нее ножом. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, находясь в салоне автомобиля.

Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Верховный Суд Республики Крым для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Женщину, зарезавшую в Симферополе своего сына, будут принудительно лечить

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