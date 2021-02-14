К чему чешется бровь, правая или левая. Народная примета

К чему чешется бровь. Примета. Пожалуй всем известно, что брови, являющиеся очень заметным и выразительным элементом внешности, играют одну из главных ролей в нашей мимике. Наряду с глазами и губами они способны визуально передать эмоции владеющие нами в тот или иной момент. Наука физиогномика, позволяющая определять характер человека по лицу, уделяет значительное место в построении прогноза по бровям, если их форма не подвергалась корректировке. Однако в этой статье мы рассмотрим брови в несколько другом ракурсе.
Не станем вдаваться в психологические аспекты и рекомендации косметологов. Наша цель рассказать о народном суеверии в котором трактуются последствия такого распространенного явления как внезапно зачесавшаяся бровь. Узнаем к чему чешется левая или правая бровь в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Чешется у мужчины и женщины, утром, днем или вечером.
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К чему чешется левая бровь
- Чаще всего левая бровь у человека, как считает суеверие, чешется из-за того, что где-то его неприятно обсуждают, и злословят на его счет. Часто в подобных ситуациях также горят левая щека и левое ухо. Если вы наблюдаете одновременно две или даже все три эти приметы, то можете даже не сомневаться: где-то вам основательно перемывают косточки.
- Когда чешется левая бровь, знайте, что вскоре вам придется сильно удивиться. Кому же удивление будет мало похоже на радость. На практике это может означать визит нежданных гостей или незнакомцев, из числа тех, кого видеть не очень то и хотелось.
- Зуд в районе левой брови может предупреждать вас о скором, неприятном происшествии. Суеверие предсказывают встречу с мошенницей или воровкой. В частности, они советуют обходить стороной цыган и попрошаек. Кстати, повнимательнее отнеситесь к своему ближайшему окружению ибо обмануть вас может даже человек которому вы всецело доверяете.
Когда чешется правая бровь
- Когда вместе с зудом в районе правой брови у вас горит правая щека или аналогичные ощущения наблюдаются в правом ухе, то о вас очень хорошо отзываются. Для сильной половины человечества это знак к возможно скорому повышению по службе.
- Если зуд правой брови к тому же подкрепился чешущейся ладонью (левой или правой – значения не имеет), ждите подарка, премии, возврата дога или выигрыша в лотерею. Суеверие толкуется — к приятному и неожиданному сюрпризу.
- Возможна неожиданная встреча с приятным человеком или со старым знакомым с которым вы не виделись довольно длительное время. Возможны гости, которым вы будете рады. Готовьтесь к приятному времяпрепровождению.
Если чешутся обе брови
В целом, значение приметы благоприятное. Если чешутся обе брови, то это сулит неожиданное увеличение благосостояния. Если же зудят надбровные дуги, то, напротив, примета сулит неоправданные денежные потери. Когда чешутся обе брови, то вероятность того, что примета сбудется наиболее вероятна. Однако, в старинных толкованиях суеверия говориться, что такое её проявление означает, что вскоре вам придётся кого то благодарить или просить помощи — кланяться.
К чему чешутся брови у мужчины
- У мужчин брови могут чесаться к скорому знакомству с девушкой.
- Роман обещает быть бурным и принесет множество неожиданных поворотов сюжета.
- Если чешется правая бровь, то это говорит, что отношения будут длительными и даже могут закончиться браком.
- Ежели чешется левая бровь, то от общения с незнакомками стоит воздержаться.
К чему чешутся брови у женщины
- Чешется левая бровь у беременной — родится девочка;
- Правая бровь зудит — к рождению мальчика;
- Обе чешутся — двойня.
К чему чешется бровь по дням недели
Чтобы составить полную картину трактовки суеверия, следует учитывать день недели когда примета дала о себе знать:
- Зудит бровь в понедельник — вас обсуждают коллеги, причем отзываются весьма нелицеприятно;
- Примета проявилась во вторник – вскоре состоится разговор с начальством или людьми от которых вы зависите напрямую. Теперь вы знаете об этом и есть время подготовиться;
- Когда в среду зачесалась бровь, стоит начинать готовиться в дорогу;
- Зачесалась бровь в четверг — ждите незванных гостей;
- Если одна из бровей зачесалась в пятницу, то это сулит получение неожиданной прибыли. Возможна премия или выигрыш в лотерею. Купите билетик.
- Чешется бровь в субботу — грядёт неожиданное событие, способное многое изменить в вашей жизни;
- Бровь зачесалась в воскресенье – ожидайте новостей.
Ещё более заостряясь в толковании приметы следует отметить:
- Утром — вас ожидают приятные известия на работе;
- днём — стоит больше уделять внимания своим финансам. Возможно пора задуматься об экономии;
- обед — знакомые люди подадут весточку о себе;
- вечером — возможна встреча и приятное времяпрепровождение с друзьями;
- ночью — уделите больше внимания семье.
Чешутся брови с медицинской точки зрения
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таролог, эзотерик
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