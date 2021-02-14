К чему чешется бровь, правая или левая. Народная примета

К чему чешется бровь. Примета. Пожалуй всем известно, что брови, являющиеся очень заметным и выразительным элементом внешности, играют одну из главных ролей в нашей мимике. Наряду с глазами и губами они способны визуально передать эмоции владеющие нами в тот или иной момент. Наука физиогномика, позволяющая определять характер человека по лицу, уделяет значительное место в построении прогноза по бровям, если их форма не подвергалась корректировке. Однако в этой статье мы рассмотрим брови в несколько другом ракурсе.

Не станем вдаваться в психологические аспекты и рекомендации косметологов. Наша цель рассказать о народном суеверии в котором трактуются последствия такого распространенного явления как внезапно зачесавшаяся бровь. Узнаем к чему чешется левая или правая бровь в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Чешется у мужчины и женщины, утром, днем или вечером.

К чему чешется левая бровь

Когда что-то чешется с левой стороны, это, если верить приметам, редко трактуется положительно. Дело в том, что наши предки верили: за левым плечом человека находится бес-искуситель, от которого не жди ничего хорошего. Знайте, у вас появились недоброжелатели. Кто-то завидует вашему успеху и всячески старается навредить. Если совсем коротко, то: будьте настороже при встрече с незнакомцем, наверняка он постарается обмануть, а то и обокрасть вас. Возможна внеплановая дальняя поездка. Постарайтесь отложить её по крайней мере на день. Чаще всего левая бровь у человека, как считает суеверие, чешется из-за того, что где-то его неприятно обсуждают, и злословят на его счет. Часто в подобных ситуациях также горят левая щека и левое ухо. Если вы наблюдаете одновременно две или даже все три эти приметы, то можете даже не сомневаться: где-то вам основательно перемывают косточки.

Когда чешется левая бровь, знайте, что вскоре вам придется сильно удивиться. Кому же удивление будет мало похоже на радость. На практике это может означать визит нежданных гостей или незнакомцев, из числа тех, кого видеть не очень то и хотелось.

Зуд в районе левой брови может предупреждать вас о скором, неприятном происшествии. Суеверие предсказывают встречу с мошенницей или воровкой. В частности, они советуют обходить стороной цыган и попрошаек. Кстати, повнимательнее отнеситесь к своему ближайшему окружению ибо обмануть вас может даже человек которому вы всецело доверяете.

Когда чешется правая бровь

В целом, трактовка суеверия благоприятная, и коль скоро за правым плечом у нас находится ангел-хранитель, благодарите его за счастливое предзнаменование. Если обобщить и опустить детали, то: готовьтесь к встрече с приятелем, которого давно не видели или дальним родственником. Примета обещает приятные посиделки, решение важных вопросов и получение прибыли. Вас обсуждают коллеги, причем характеризуют вас с хорошей стороны. Кроме того, стоит подготовиться к важному знакомству с человеком, который окажет сильное влияния на последующие события в вашей жизни.

Когда вместе с зудом в районе правой брови у вас горит правая щека или аналогичные ощущения наблюдаются в правом ухе, то о вас очень хорошо отзываются. Для сильной половины человечества это знак к возможно скорому повышению по службе.

Если зуд правой брови к тому же подкрепился чешущейся ладонью (левой или правой – значения не имеет), ждите подарка, премии, возврата дога или выигрыша в лотерею. Суеверие толкуется — к приятному и неожиданному сюрпризу.

Возможна неожиданная встреча с приятным человеком или со старым знакомым с которым вы не виделись довольно длительное время. Возможны гости, которым вы будете рады. Готовьтесь к приятному времяпрепровождению.

Если чешутся обе брови

В целом, значение приметы благоприятное. Если чешутся обе брови, то это сулит неожиданное увеличение благосостояния. Если же зудят надбровные дуги, то, напротив, примета сулит неоправданные денежные потери. Когда чешутся обе брови, то вероятность того, что примета сбудется наиболее вероятна. Однако, в старинных толкованиях суеверия говориться, что такое её проявление означает, что вскоре вам придётся кого то благодарить или просить помощи — кланяться.

К чему чешутся брови у мужчины

Толкования приметы относительно чешущихся бровей, как правило, одинаковы для представителей обеих полов, однако для мужчин суеверие имеет ещё одно, существенное значение.

У мужчин брови могут чесаться к скорому знакомству с девушкой.

Роман обещает быть бурным и принесет множество неожиданных поворотов сюжета.

Если чешется правая бровь, то это говорит, что отношения будут длительными и даже могут закончиться браком.

Ежели чешется левая бровь, то от общения с незнакомками стоит воздержаться.

Женатым мужчинам совет — зачесалась бровь, почеши и забудь. Не ищи новых знакомств ибо суеверие предвещает крайне неприятные последствия подобной авантюры.

К чему чешутся брови у женщины Женщинам и девушкам стоит внимательно отнестись к проявлению суеверия. С давних времен в народе примету толкуют так: Чешется левая бровь у беременной — родится девочка;

Правая бровь зудит — к рождению мальчика;

Обе чешутся — двойня. Когда брови чешутся у девушки, то это знак к скорому наступлению беременности.

К чему чешется бровь по дням недели

Чтобы составить полную картину трактовки суеверия, следует учитывать день недели когда примета дала о себе знать: Зудит бровь в понедельник — вас обсуждают коллеги, причем отзываются весьма нелицеприятно;

Примета проявилась во вторник – вскоре состоится разговор с начальством или людьми от которых вы зависите напрямую. Теперь вы знаете об этом и есть время подготовиться;

Когда в среду зачесалась бровь, стоит начинать готовиться в дорогу;

Зачесалась бровь в четверг — ждите незванных гостей;

Если одна из бровей зачесалась в пятницу, то это сулит получение неожиданной прибыли. Возможна премия или выигрыш в лотерею. Купите билетик.

Чешется бровь в субботу — грядёт неожиданное событие, способное многое изменить в вашей жизни;

Бровь зачесалась в воскресенье – ожидайте новостей.

Ещё более заостряясь в толковании приметы следует отметить: Утром — вас ожидают приятные известия на работе;

— вас ожидают приятные известия на работе; днём — стоит больше уделять внимания своим финансам. Возможно пора задуматься об экономии;

— стоит больше уделять внимания своим финансам. Возможно пора задуматься об экономии; обед — знакомые люди подадут весточку о себе;

— знакомые люди подадут весточку о себе; вечером — возможна встреча и приятное времяпрепровождение с друзьями;

— возможна встреча и приятное времяпрепровождение с друзьями; ночью — уделите больше внимания семье.

Чешутся брови с медицинской точки зрения

Следует учитывать, что происхождение зуда может иметь и чисто физиологическое значение. К примеру это симптом себореи или начальной стадии псориаза. Возможны грибковые поражения кожных покровов. Если вы пользуетесь косметикой, то стоит обратить внимание на состав используемых материалов. Возможно это банальная аллергическая реакция. В доме есть животное? Возможна реакция на шерсть. Одной из причин возникновения зуда может стать сахарный диабет. Но, стоит понимать, что все проявления, требующие медицинского вмешательства сопровождаются покраснением, высыпаниям или шелушением. Паниковать не стоит. Соблюдайте правила гигиены и не забывайте о витаминах.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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