Белгородская область. Ситуация на 18.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. 18 марта 2025 года украинские войска предприняли попытку прорыва в районе Демидовка — Графовка (Белгородская область), чтобы отвлечь российские резервы от других фронтов.

Утро началось с активизации противника. ВСУ силами до роты под прикрытием танков и инженерной техники разграждения, включая (UR-77 «Змей Горыныч») предприняли штурм госграницы.

Целью стало проникновение в Краснояружский район для создания угрозы российским позициям. Однако атака завершилась провалом: противник отступил, потеряв 4 бронемашины и 3 танка Т-72, а также около 20 человек. Прорыва границы не допущено. Несмотря на потери техники и пехоты, неприятель продолжает подготовку к повторной попытке захвата территории.

Основная цель атаки — растянуть российские силы, создав угрозу на новых участках фронта. Украинское командование пытается имитировать масштабное наступление, чтобы отвлечь наше внимание от других направлений.

Белгородская область. Сводка СВО от 18.03.25

Разведка сообщает о завершении инженерных работ в районе Марьино. Противник расчистил часть противотанкового рва и разрушил заграждения. Малые группы ВСУ занимают позиции для новой атаки, которая может начаться в темное время суток. Наши войска активно используют артиллерию и ударные дроны для подавления сил противника. ВСУ теряют технику и не могут эффективно развивать наступление. Однако, несмотря на это, противнику удалось высадить до двадцати человек пехоты с двух боевых бронированных машин, которые сейчас удерживают позиции в лесопосадке, предпринимая попытки организовать там укреплённый район.

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Атака напоминает рейд в район Большого Солдатского, Курской области в начале февраля. Цель — захват хотя бы одного населённого пункта для демонстрации «успеха». Однако наши силы готовы дать достойный отпор.

По данным разведки, в районе боевых действий замечены силы противника численностью до батальона. Это указывает на серьёзность намерений ВСУ. Основываясь на текущем положении дел, можно предположить, что киевский режим намерен предпринять ещё одну попытку прорыва российской обороны либо перед наступлением темноты, либо уже ночью.

Наши подразделения ожидают противника и готовы отразить атаку. Провал операции в Курской области вынуждает украинское командование искать локальные успехи для информационной войны. Атаки на Белгородскую область — это попытка продемонстрировать Западу способность к наступлению.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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