Покровск и Константиновка
Покровск и Константиновка 22.08.25

Новости СВО сегодня 22.08.25. Покровск и Константиновка. Сводка и карта СВО

22.08.2025

Покровск и Константиновка. Новости СВО сегодня. Ситуация на 22.08.25. Карта и сводка СВО. На юго-восточных подступах к Покровску российские войска продолжают расширять зону контроля. Сообщается о продвижении подразделений в районе Чунишино, а также о боях на Добропольском выступе вблизи Никаноровки и Нового Шахова.

Украинские формирования пытаются «срезать» этот выступ у самого основания, атакуя с двух направлений — в районе Никаноровки и у Маяка, однако серьёзных успехов не добились. В боевые действия вовлечены также Золотой Колодезь, Весёлое и Кучеров Яр, где фиксируются ожесточённые столкновения.

К середине августа части группировки «Центр» сумели значительно углубиться в оборону противника на подступах к Мирнограду. На рубеже Новоэкономическое — Маяк они освободили пять населённых пунктов и вышли к Родинскому, Сухецкому и Никаноровке.

Параллельно отдельные группы российских пехотинцев, воспользовавшись брешами, перешли линию фронта в районе Панковки и Маяка, углубившись в тыл противника.

Сейчас особое внимание приковано к Золотому Колодезю, где на протяжении нескольких суток идут ожесточённые бои.

Так, в Кучеров Яре сто пятьдесят российских штурмовиков удерживали позиции против свежих подкреплений неприятеля состоящих из без малого двух тысяч украинских бойцов, в том числе сил спецопераций, десанта и националистических подразделений.

Новости СВО сегодня 22.08.25. Покровск и Константиновка. Сводка и карта СВО

За четыре дня ожесточённых боёв нашим удалось отбить около двадцати атак и закрепиться, дождавшись подхода подкреплений. Этот эпизод уже вошёл в хронику героической обороны на Покровском направлении.

В районе Родинского продолжаются уличные бои. Противник пока удерживает значительную часть посёлка, однако российские подразделения закрепились на его северных и восточных окраинах и малыми штурмовыми группами атакуют в направлении Новоалександровки, фактически перерезав трассу снабжения Дружковка — Покровск. Это создаёт угрозу окружения украинских сил, обороняющихся в Родинском. Продолжается давление на Червоный Лиман с севера, где есть определённые успехи.

Южнее, к 4 августа, подразделения «Центра» освободили Новоукраинку, после чего противник отошёл к Чунишино и попытался организовать оборону вдоль балки Глубина. Западнее наши бойцы воспользовались нехваткой личного состава у ВСУ и смогли просочиться на окраины Покровска со стороны Зверево, в отдельных случаях доходя до центра города. Эти действия вынудили украинское командование спешно перебрасывать дополнительные силы, но быстро купировать прорыв оно не сумело.

На правом фланге вдоль реки Казённый Торец российские войска в конце июля выбили противника из Новоэкономического, Фёдоровки, Разино и Бойковки, после чего продолжили развивать наступление на северо-запад. Кульминацией стали бои за шахту «Краснолиманская», занятие которой позволило перехватить контроль над маршрутами снабжения севернее Мирнограда. К 12 августа наши штурмовые группы выбили противника с территории шахты и соседнего террикона, закрепились в Сухецком и начали бои за Родинское, а также зацепились за окраины Панковки и Никаноровки.

В районе Маяка и Золотого Колодезя ситуация остаётся напряжённой. После переброски нацгвардии противник сумел стабилизировать фронт, и пока ни одна из сторон не добилась решающего перелома.
Тем не менее сам факт прорыва российских войск в этом районе заставил командование ВСУ перебросить значительные силы именно сюда, что ослабило соседние участки фронта.

Таким образом, наиболее тяжёлое положение у украинских войск складывается у Родинского и Красного Лимана. Их освобождение позволит российской армии замкнуть северную «клешню» охвата Мирнограда и поставить гарнизон противника на грани полуокружения.

Что касается Константиновского направления то Тактическая картина здесь комбинированная: реальные успехи соседствуют с незакрытыми и иногда преувеличенными донесениями.

Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Александро-Шультино, и вместе с тем продолжаются бои за Клебан-Бык и за Катериновку южнее водохранилища.

Российские подразделения продвигаются в районе Александро-Шультино и ведут тяжёлые сражения в Предтечино.

По оперативным сведениям, до окраин Константиновки остаётся менее пяти километров. Вместе с тем фактическая обстановка показывает, что заявления о «полном освобождении» зачастую опережают реальность. На местах наши части ведут бои на подступах к Александро-Шультино, обходят северную часть Белой Горы и действуют в условиях плотной обороны врага.

