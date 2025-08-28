Лиманское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 28.08.25. Карта и сводка СВО. На Краснолиманском направлении фронт ожил сразу на нескольких участках. Российские войска ведут наступление и расширяют зону контроля на северном и южном флангах. На подступах к Боровской Андреевке после длительного затишья вновь наблюдается активность: украинские формирования показали кадры удара по полевому складу севернее села, и это косвенно указывает, что линия соприкосновения ушла ещё дальше к их позициям. Ранее отсюда уже приходили сообщения о нашем продвижении, теперь ситуация получает объективные подтверждения.

Лиманское направление. Новости СВО. Обстановка на 28.08.25. Карта и сводка СВО.

Южнее бой развивается в междуречье Нитриуса и Жеребца. В районе Карповки, уже к западу от Жеребца, штурмовые группы расширяют плацдарм. Атаки в сторону Среднего некоторое время не подтверждались, однако далее последовали успешные штурмовые действия: населённый пункт Среднее освобождён, и это сразу снизило устойчивость всей обороны противника на рубеже.

В Шандриголово мы зацепились за застройку и удерживаем половину села, бои идут за западную часть. Противник бросает сюда подкрепления из Новосёловки и Дробышево, но удерживать центр ему всё сложнее.

На дуге Колодези — Мирное отмечено уверенное продвижение. Полностью занять Колодези пока не удалось, однако наши подразделения закрепились на новых рубежах южнее села и движутся к Мирному и к дамбе. На этом же участке появились сообщения о пленении сразу нескольких операторов беспилотников из состава шестидесятой бригады противника — признак того, что прорыв обороны здесь получился относительно глубоким. Дополнительно фиксируется расширение нашей зоны контроля в районе Дибровы: вглубь на семьсот метров и по фронту на километр.

В Заречном нарастают уличные бои. Передовые штурмовые группы по предварительным данным вышли к западным окраинам, на восточных кварталах идёт закрепление. С южной окраины Торского противник практически полностью выбит, а с нашей стороны диверсионно-разведывательные группы просачиваются в посёлок и методично взламывают оборону. По признанию украинских источников, давление на Заречное идёт со стороны Ямполовки, усиливаются обстрелы и попытки проникновения малыми группами, фланги расшатываются, хотя контроль за посёлком они пока удерживают «на характере».

На линии Михайловка — Редкодуб отмечаются встречные бои. У Редкодуба, несмотря на усилия противника, инициатива остаётся за нами. В районе Новомихайловки украинские подразделения пытаются вернуть утраченные позиции, но операторы наших ударных беспилотников ликвидировали несколько активных групп, уничтожено несколько единиц бронетехники; западная часть населённого пункта под нашим контролем.

Оси давления считываются отчётливо: Глущенково — Карповка — Среднее — Шандриголово; Ямполовка — Торское; Григоровка — Дроновка.

Тактика — «тотальное просачивание»: штурмовики малыми группами по двое-трое человек заходят в тыл опорникам, накапливаются и проводят атаки. Этот метод даёт результат именно здесь — на Краснолиманском направлении, где противник признаёт позиционные потери, нехватку своей пехоты на линии Шандриголово и необходимость держать усиленную оборону у Среднего, а в Серебрянском лесу — отход на новые рубежи.

Очаговая оборона в Серебрянском лесничестве постепенно ломается. Позиции украинских подразделений в глубине массива оставлены, мы продвинулись вперёд и пытаемся закрепиться.

Противник отходит на новые позиции ближе к Северскому Донцу, где рассчитывает удобнее организовать оборону и сдерживать продвижение российских войск огнём, но общий тренд для него неблагоприятный.

В случае полного контроля над лесом осложнится оборона подступов к Торскому и Серебрянке со стороны соседнего Северского направления. Следующим крупным узлом обороны для противника на этом участке становится Лиман.

По итогам суток картина складывается в единую связку: освобождение Среднего и закрепление у Карповки размыкают оборону в междуречье; половина Шандриголово под нашим контролем с боем за западные кварталы; на дуге Колодези — Мирное — дамба идёт поступательное продвижение, подтверждённое пленением операторов беспилотников; в Заречном бои уже в частной застройке с выходом к западным окраинам и закреплением на востоке; в районе Дибровы расширена зона контроля, а в Серебрянском лесничестве оборона противника подходит к завершению.

Если мы зайдём из Серебрянского леса в Дроновку, охват Северска будет виден уже с трёх сторон, и параллельно вырастут проблемы для Лимана. Работаем по намеченным осям, сохраняем темп, давим фланги и не даём врагу восстановить ровную линию фронта.

