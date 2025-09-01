Итоги весенне-летней кампании. Новости СВО сегодня. Ситуация на 01.09.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы кратко подведём итоги весенне-летней кампании и пройдёмся по всем направлениям. В то время Пока на фронтах продолжаются тяжёлые бои В Вашингтоне обсуждаются идеи о переговорах, которые в ряде сценариев фактически означают попытки заключить отдельные соглашения с Россией, одновременно используя веерные возможности поставок и продаж вооружений через европейские структуры.

На Курском направлении размещённая группировка завершила ликвидацию вклинений противника и выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В целом оперативная обстановка здесь стабильна: наши силы продвигаются, отрабатывают зачистку и не допускают стабилизации вражеских плацдармов на нашей территории. Продолжение работ по формированию рубежей безопасности остаётся приоритетом в ближайшей перспективе.

На Сумском направлении продолжаются интенсивные боевые действия: после разгрома отдельных вражеских групп здесь формируется зона безопасности.

Под контролем наших войск уже находятся двести десять квадратных километров и тринадцать населённых пунктов Сумской области. Противник продолжает стягивать резервы к линии соприкосновения, фиксируются переброска формирований и попытки локальных атак, но инициатива постепенно переходит к нашим частям, которые используют выигранное пространство для углубления оборонного пояса и затруднения логистики противника.

На Белгородском направлении действия носят характер контрольных операций и организации оборонительных рубежей на государственной границе. После успешных контрмер продолжаются мероприятия по созданию надежной зоны безопасности, которая не допускает угроз со стороны противника в приграничных районах.

Оперативные группы удерживают инициативу и локально развивают наступательные возможности при появлении удобных условий.

На Харьковском направлении наши части продолжают развивать успех на Волчанском и Липцовском направлениях. Зафиксировано продвижение в лесных массивах севернее и восточнее ключевых населённых пунктов: отмечено движение наших войск в лесу в районе Синельниково, зачистки и локальные продвижения к опорным пунктам противника в окрестностях Амбарного и Хатного.

Задача — закрепление достигнутых плацдармов и дальнейшее давление на линии снабжения противника, чтобы ограничить его манёвренность в глубине Харьковской области.

На Купянском направлении группировка «Запад» продолжает блокировать город и разворачивать наступательные действия в пригородной сети.

Наши подразделения закрепились в северо-западной и западной частях Купянска, штурмовые группы действуют в жилых кварталах и проникают в город «квадрат за квадратом». Отмечены успешные операции в районе Соболевки и в направлении Петропавловки, продолжается работа по установлению контроля над трассой Купянск — Шевченково — Чугуев — Харьков, которая остаётся целью первой очереди, поскольку её удержание критично для лишения противника снабжения гарнизона на восточном берегу реки Оскол. Контратаки противника фиксируются регулярно; тем не менее формируется устойчивый плацдарм, позволяющий усиливать давление на городские кварталы и подходы к нему.

На Краснолиманском направлении продолжаются бои за уничтожение скрытых групп противника в прибрежных и лесных районах. Наши подразделения продвинулись в восточную часть сектора и ведут бои в центральных кварталах Заречного; южнее Колодезей нашим силам удалось перерезать ряд ключевых коммуникаций, тем самым осложнив снабжение и манёвры вражеских частей. Продолжается работа по разгрому прижатой у Северского Донца группировки в Серебрянском лесничестве и освобождению населённых пунктов вдоль фронта.

Северная группировка проводит ожесточённые бои в городской черте Северска и прилегающих районах. Концентрируются усилия на зачистке лесов и пойменных участков, на уничтожении опорных пунктов противника и на давлении по коммуникациям, которые обеспечивают снабжение вражеского гарнизона. Воздействие нашей авиации и беспилотников направлено на подавление вражеских пунктов управления и логистики; достижения в этом секторе создают предпосылки для дальнейшей операции по взятию под контроль пригородных рубежей.

На Константиновском участке развёрнуто комплексное наступление: наши подразделения продвинулись севернее Полтавки и ведут тяжёлые бои в районе Катериновки, Нелеповки и Щербиновки.

Министерство обороны сообщает о последовательном расширении плацдармов у Александро-Шультино, идёт наращивание давления у восточной окраины Клебан-Быкского водохранилища. Тактические успехи на этом участке открывают путь к выходу на внешние подступы Константиновки: остаётся освободить Плещеевку и Иванополье, после чего появится возможность для систематического подхода к городской черте. Войска работают синхронно: штурмовые группы и артиллерия обеспечивают локальные прорывы, а манёвренные части создают угрозы флангам противника.

Покровско-Мирноградская дуга остаётся одним из наиболее напряжённых участков кампании. Наши силы завершили зачистку ряда населённых пунктов на внешнем периметре, расширили зону контроля и создали условия для локального окружения позиций противника у Родинского и Золотого Колодца.

На северном фасе идёт ожесточённая борьба за высоты и плацдармы, ведутся встречные контрудары; противник вводит резервы, чтобы стабилизировать фронт. На центральном и южном участках продолжаются бои за Красный Лиман, Удачное, Котлино и прилегающие рубежи; наши подразделения взяли под контроль значительную часть внешнего периметра агломерации и стремятся замкнуть «клешни» окружения.

Основная операционная задача — перерезать коммуникации противника и создать условия для изоляции его гарнизонов.

На Днепропетровском направлении группировка «Центр» ведёт системное наступление вдоль правого берега реки Волчья: зафиксировано взятие под контроль нескольких населённых пунктов, в том числе Филии, Камашевахи и других точек, что расширило буферную зону вдоль границы.

В результате манёвров наши подразделения взяли под контроль семь населённых пунктов в области и обеспечили плацдармы для последующего продвижения на Новопавловку и далее вглубь области в направлении Межевой.

Противник пытался контратаковать, в том числе с привлечением «пожарных» штурмовых групп, но ряд его ударных соединений оказался рассечён и перераспределён по другим направлениям, что снизило его оперативную мобильность в приграничье. По совокупности факторов — уничтожение узлов снабжения, постоянная работа авиации и артиллерии — Днепропетровское направление становится мостом для развёртывания дальнейших операций вглубь территории противника.

На Запорожском направлении продолжаются тяжёлые штурмовые действия, в центре внимания — операции на подступах и в самом Степногорске. Подразделения, в том числе десантники седьмой десантно-штурмовой дивизии и соединения «Днепр», проводят массированные атаки и расширяют контроль в населённых пунктах Плавни, Степное, Малая Токмачка, Малые Щербаки и рад других населёнников.

Зафиксированы успешные операции по выходу в южную часть Приморского и продвижению в третий микрорайон Степногорска; противник несёт значительные потери, его «пожарные» резервы истощаются. Одновременно ведутся позиционные бои у Орехова и на восточном фланге — с боями за подходы к Новоивановке и Новониколаевке. Интенсивность применения беспилотников, как наступательных FPV-дронов, так и больших ударных платформ у противника, остаётся высокой; наши подразделения адаптируют противодействие, сочетая штурмовые группы с огневой поддержкой авиации и артиллерии.

На Херсонском направлении продолжается работа по удушению позиций противника в Надднепрянском и в районах примыкающих населённых пунктов. Несколько авиационных ударов по пунктам высадки противника и систематическая артподдержка сохраняют давление на левобережье. При этом противник периодически наносит удары по населенным пунктам региона; фиксируются отдельные пострадавшие гражданские и разрушения, что требует поддержания работы по гуманитарной линии и обеспечению безопасности тылов.

Итоги летней кампании показывают, что по всем линиям фронта ведётся систематическое наращивание зоны контроля и создание оперативных плацдармов. С марта по конец лета было освобождено свыше трёх тысяч пятисот квадратных километров и сто сорок девять населённых пунктов, что кардинально меняет стратегическую глубину в приграничных областях.

Наши подразделения создают линейные и глубинные плацдармы, перекрывают ключевые трассы снабжения противника и вынуждают его к перераспределению резервов, что ослабляет его возможности на других направлениях. При сохранении текущего темпа и координации штурмовых групп, артиллерии, авиации и сил беспилотных лететельных аппаратов ближайшие задачи видятся как закрепление достигнутых рубежей, завершение окружений локальных группировок противника и развитие наступления в направлении ключевых логистических узлов.

