Купянск. Новости СВО сегодня. Ситуация на 27.08.25. Карта и сводка СВО. На Купянском направлении Вооружённые силы Российской Федерации наращивают контроль над ключевыми районами в пригородной сети и в самом городе, действуя по принципу создания прочного плацдарма вокруг населённых пунктов, тщательной зачистки и постепенного продвижения в жилую застройку. Главная оперативная цель — лишить противника возможности безопасного снабжения гарнизона и его группировки на восточном берегу реки Оскол, прежде всего установив контроль над транспортной артерией, связывающей Купянск с Чугyевом и Харьковом.

Купянск. Новости СВО. Обстановка на 27.08.25. Карта и сводка СВО.

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации закрепились в северо-западной и западной частях Купянска; эта фиксация подтверждается, в том числе, украинскими источниками. Российские штурмовые группы вошли в городские кварталы и продвинулись на ряде участков вглубь городской застройки до полутора километров, что даёт возможность развивать наступление в сторону административного центра.

Северная промышленная часть города уже перешла под контроль наших подразделений, при этом штурм жилых кварталов идёт аккуратно — «квадрат за квадратом», поскольку противник хорошо подготовил оборону, связав подвалы и очаги обороны траншеями и переходами и создав развитую систему укреплений.

С северо-запада давление осуществляется через Соболевку и Благодатовку, где, по донесениям, наши подразделения укрепляют позиции и поджимают противника; по последним сообщениям, Соболевка перешла под контроль Вооружённых сил Российской Федерации, и до трассы, ведущей на Харьков, осталось менее одного километра.

В центральной и южной частях населённого пункта Мировое фиксируется закрепление наших подразделений, что усиливает внутреннее давление на оборону города.

В районе Московки и Радьковки наши подразделения расширяют плацдарм для будущих операций, а подходы со стороны Кучеровки и Голубовки используются малыми штурмовыми группами и диверсионно-разведывательными подразделениями для проникновения в пригородные кварталы.

В лесополосах на подступах к городу в районе Петропавловки идут упорные бои: наши подразделения пытаются продвигаться через посадки, противник контратакует малыми группами, в том числе в районах Синьковки и Лиманского леса, где уже фиксировались попытки концентрированных ударов.

Эти контратаки встречаются системной работой операторов беспилотников и огневой поддержки, которые выявляют и нейтрализуют мелкие штурмовые группы противника в лесных массивах, не позволяя им накапливаться.

С востока, из района Кучеровки и Голубовки, наши диверсионно-разведывательные группы и штурмовые отряды действуют малыми группами, проникая в город в составе компактных штурмовых отрядов. Эти подразделения выполняют задачу по нейтрализации узлов сопротивления, созданию внутреннего давления и срыве контрнаступательных намерений противника, при этом взаимодействие с артиллерией и авиацией остаётся ключевым элементом тактической схемы.

Ключевая задача — контроль над трассой «эн двадцать шесть» Купянск — Шевченково — Чугyев — Харьков. Полного физического контроля над этой магистралью пока нет, но ранее наши подразделения выходили к дороге Чугyев — Купянск, что создавало серьёзную угрозу снабжению гарнизона на восточном берегу реки Оскол. Удержание и закрепление подходов к этой трассе остаются приоритетом, поскольку потеря коридора снабжения сведёт на нет способность противника длительное время держать укреплённые позиции.

Украинские формирования в городе подготовили плотную, связанную структуру обороны, включая подземные коммуникации между подвалами, траншеи, опорные пункты и насыпи на переправах через реку. Враг регулярно восстанавливает временные переправы и насыпные подходы, несмотря на их системное уничтожение нашими огневыми средствами; поэтому зачистка и удержание каждой улицы требует скоординированной работы пехоты и огня и неизбежно замедляет темп продвижения.

По донесениям, в операции активна группировка «Запад», которая возобновила штурм и закрепилась в пригородах. Двадцать седьмая отдельная мотострелковая бригада первой танковой армии действует в направлении Благодатовки, а подразделения шестьдесят восьмой мотострелковой дивизии шестой армии действуют южнее, занимаясь зачисткой населённых пунктов, в том числе Осиново; эти сведения требуют дальнейшей верификации, но отражают перераспределение сил и нарастающий акцент на пригородах.

