Днепропетровский фронт. Новости СВО сегодня. Ситуация на 26.08.25. Карта и сводка СВО. Подразделения группировки «Центр» ведут ожесточённые бои на стыке Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

Линия соприкосновения тянется по рубежу западнее Котляровки — через Петровское — к северо-западным подступам к Дачному. Местность здесь открытая, посадки выкошены почти «под ноль», поэтому любое перемещение наблюдаемо и рискованно.

На правом фланге наши части продвинулись западнее Удачного и ведут бои на южной окраине Молодецкого. Южнее противник снова пытается контратаковать с опорника, обозначаемого как «бабочка», нанося удары через реку Солёную. Параллельно продолжаются столкновения восточнее и южнее Муравки.

Накануне штурмовые подразделения выполнили обходной манёвр, форсировали реку Волчью, вошли в лес западнее Филии и вышли в южную часть населённого пункта.

Идёт штурм, противник перебрасывает резервы и пытается контратаковать, наши экипажи беспилотных летательных аппаратов, артиллерия и авиация интенсивно работают по подходам и узлам скопления личного состава и техники врага.

Министерство обороны Российской Федерации официально объявило о взятии под контроль населённого пункта Филия: в сообщении говорится, что бойцы штурмового батальона восьмидесятого гвардейского танкового полка девяностой гвардейской танковой дивизии форсировали реку Волчью, прорвали оборону и после зачистки подняли государственный флаг на центральной улице.

Одновременно украинская сторона заявляет, что в ходе контратак ей удалось отбросить наши подразделения за реку; такие противоречивые сообщения подчёркивают высокую интенсивность боёв и нестабильность линии в этом месте.

Филия — село в Межевском районе Днепропетровской области с населением около ста тридцати человек, расположенное в четырёх с половиной километрах к северу от приграничной Ялты и в трёх километрах к югу от Новопавловки.

Через Новопавловку проходит трасса Т0428 — ключ к быстрой переброске резервов противника в приграничье. Контроль над Филией и над подступами к Новопавловке существенно осложняет логистику противника и открывает нам удобный плацдарм для наступления с юга. Отсюда до окраин Новопавловки остаётся около трёх километров, и на подступах уже фиксируются боевые столкновения.

Ситуация в этом секторе является прямым следствием попытки киевского командования нанести контрудар севернее Покровска. Ради этой операции противник перебросил значительные силы, в том числе семьдесят девятую бригаду, которая была основой обороны на участке.

Контрудар сорвался, и фронт южнее Новопавловки просёл, что создало у наших подразделений выгодные исходные позиции для атаки на Новопавловку и для дальнейшего продвижения в глубь области.

Последовательное формирование зоны безопасности по правому берегу реки Волчья продолжается. Ранее наши части освободили Малиевку, Вороное, Новогеоргиевку, Январское и Дачное; к этим пунктам добавилась Филия. Новогеоргиевка — небольшое село в Покровском районе с населением около тридцати человек, расположенное в полукилометре от границы и примерно в пяти километрах к северо-западу от ранее освобождённого Зелёного Поля.

Последовательное закрытие этих опорных точек вдоль границы уменьшает уязвимость приграничных районов Донецкой Народной Республики и обеспечивает нашей группировке удобные тылы для снабжения и ремонта.

Между Камышевахой и Вольным Полем наши подразделения закрепились вдоль лесополос на участке площадью до десяти квадратных километров. Этот «каркас» из посадок прикрывает фланги и позволяет удерживать инициативу, несмотря на открытый рельеф и на отдельные попытки противника срывать продвижение контратаками.

Итак, зона безопасности на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровщины прирастает новыми километрами. Плацдарм на правом берегу реки Волчья закреплён, на направлении к Новопавловке сформировано оперативное преимущество, а последовательные освобождения малых населённых пунктов связываются в единую линию контроля.

Противник старается нивелировать наши успехи локальными контратаками и заявляет о «отбросах» в районе Филии, но вынужден расходовать резервы на удержание сразу нескольких узлов. При сохранении нынешнего темпа ближайшая цель остаётся очевидной: Новопавловка как ключевой логистический узел, от которого зависит манёвренность украинских сил в приграничье.

