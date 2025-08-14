Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 14.08.25. Карта и сводка СВО. Наши подразделения сохраняют инициативу и наращивают давление по внешнему периметру обороны агломерации. Продвижение одновременно по нескольким участкам отражает системное вытеснение противника из так называемой второй линии укреплений: где-то украинские силы отступают без затяжных боёв, где-то ещё цепляются, но фронт заметно истощён. Ключевая идея нашего командования — обход и закрытие узлов обороны в кольцо без лобовых штурмов.

На севере противник ввёл свежие резервы из первого корпуса Национальной гвардии и части девяносто второй бригады вооружённых сил Украины, пытаясь сорвать наш охват через Новоалександровку и не допустить формирования плацдарма в районе Золотого Колодезя для последующего удара в тыл краматорско-славянской группировке.

Задумка контрудара прямолинейна: лбом на Золотой Колодезь и флангом со стороны Доброполья через Кутузовку.

Там, где мы ещё не успели как следует закрепиться вдоль трассы Доброполье — Краматорск, противнику удалось слегка оттеснить наши штурмовые группы — но не более того.

Мы, напротив, расширили зону закрепления к северу. Часть Золотого Колодца остаётся серой зоной, однако господствующие высоты вокруг — под нашим контролем. Чтобы закрыть правый фланг, нашему командованию пришлось разворачивать подразделения пятьдесят первой армии на Шахово с северо-запада и тем самым подхватить восьмую армию, которая благодаря этому продвинулась на Софиевку.

На ближайшие дни основной упор — удержать линию Золотой Колодезь — Грузское, где уже начались бои, одновременно срезая выступ противника на связке Шахово — Владимировка — Софиевка. На стыке с центральным участком определяющим станет условный треугольник Новоалександровка — Шевченко — Родинское: кто удержит темп и края фронта, тот и задаст ритм всей дуге.

Опорой центрального участка остаётся Родинское — фактически ключ ко всему, что южнее. Лобовой штурм был бы чрезмерно затратным, поэтому ещё ранее мы обошли его севернее через Новоалександровку и за прошедшие двое суток существенно укрепили и расширили стенки прорыва.

Мы начали бои за населённый пункт Шевченко и закрепились в его восточной части; отсюда уже заметно наше движение на юг — в обход Родинского с запада. Одновременно усилили давление на Красный Лиман и практически полностью взяли его под контроль, продвинувшись южнее. В совокупности это создаёт предпосылки взять Родинское в клещи и закрыть его без штурма.

Южный сегмент долго оставался наиболее спокойным, хотя нами был пробит коридор в город: малые штурмовые группы заходят, рассредотачиваются и выжидают, стягивая на себя внимание и силы.

Сейчас юг оживает, прежде всего в районе Удачного. Нами взята под контроль железнодорожная станция посёлка; всё, что южнее железнодорожных путей, за исключением разрозненных очагов сопротивления в отдельных подвалах, находится под нашим контролем.

Мы движемся и севернее путей — успешно. Вероятно, в ближайшее время противник покинет посёлок и попытается закрепиться на фермах и шахте, расположенных севернее.

Параллельно наши части выравнивают линию у южных окраин города вблизи населённого пункта Леонтовичи. На западе сами вражеские источники признают наше продвижение в южной части Удачного. В Котлино мы расширяем зону контроля в сторону шахт и у железнодорожного полотна.

Попытки стабилизировать фронт к северу от города проходят без привычного для Киева информационного прикрытия: нет показательных заявлений об «остановленных прорывах», нет видео — звучат лишь признания о переброске резервов, в том числе подразделений Национальной гвардии. Это выглядит либо как хаотичная реакция на быстро меняющуюся обстановку, либо как сознательное замалчивание потерь.

Признаков успешной стабилизации нет. Напротив, активность нашей авиации и ударных беспилотников показывает готовность к эскалации: кульминация боёв сдвинута на отрезок от двадцати четырёх до сорока восьми часов — времени достаточно и для ввода украинских резервов, и для усиления нашего нажима. Концентрация резервов противника на узком фронте делает их уязвимыми для авиаударов — и, вероятно, именно это и задумывалось: не ради мгновенного глубокого прорыва, а чтобы вынудить противника перетаскивать силы с других участков и оголять оборону там, где нам это нужно.

Замысел «северного удара» — отвлекающе-связывающий: реальными боями мы заставляем противника реагировать, ослабляя его на направлении к Гришино. Если наши войска достигают Гришино за городом, котёл закрывается не только вокруг гарнизона, но и вокруг бригад и батальонов к юго-востоку и северу. Параллельно виден оперативный замысел второй армии: физически перерезать трассу эм тридцать и во взаимодействии с пятьдесят первой армией окружить и разгромить группировку противника в районе города и Мирнограда. В ближайшие дни бои останутся тяжёлыми, встречными и вязкими. Основа оперативной задачи — удержание линии Золотой Колодезь — Грузское, срезание выступа на дуге Шахово — Владимировка — Софиевка и добивание результата в треугольнике Новоалександровка — Шевченко — Родинское. Именно здесь решится судьба покровско-мирноградской группировки.

Инициатива у нас: мы расширяем плацдармы, углубляемся на внешнем периметре обороны, ломаем вторую линию укреплений и навязываем противнику игру на наших условиях.

Украинские контрудары носят локальный характер и не меняют общей картины — максимум, временно отжимают крайние позиции там, где мы ещё не успели залить бетон. Главный эффект уже достигнут: противник вынужден суетливо перебрасывать резервы в узкий коридор, подставляясь под наши авиационные и артиллерийские удары.

На горизонте — перерезание коммуникаций, отрезание тылов и формирование котла. Мы продолжаем давить, не распыляясь, и закрываем узлы обороны без бессмысленных лобовых штурмов.

