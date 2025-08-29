Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 29.08.25. Карта и сводка СВО. На Покровском фронте складывается крайне напряжённая обстановка. Российские войска завершили бои за Удачное, идёт зачистка села и продвижение в сторону Молодецкого и Сергеевки. В самом Покровске тяжёлые столкновения охватили южную часть города и микрорайон Зеленовка, где противник оказывает отчаяное сопротивление. В районе Зверево наши подразделения замкнули «карман», продвинувшись вдоль лесополосы к Т-образному перекрёстку.

На участке Новоэкономического идут жёсткие уличные бои. Южная часть населённого пункта перешла под контроль противника, но российские подразделения активно используют FPV-дроны, чтобы не допустить дальнейшего продвижения.

В Родинском противостояние сохраняется, хотя в центре города, в районе Юбилейного парка, штурмовые группы ВС РФ сумели вклиниться в застройку. В районе шахт «Добропольская» и «Капитальная» фиксировались удары «Гераней» и действия малых штурмовых групп.

К северу, на Добропольском участке, продолжается штурм Шахово. Наши подразделения закрепились в центре, а также на рубеже балки севернее Золотого Колодезя и южнее балки Западной. В самом Золотом Колодезе идут встречные бои: противник сумел потеснить наши части на западной окраине, однако восточная окраина и северо-запад села остаются под контролем ВС РФ.

Северо-восточнее наши подразделения закрепились в балках Виклечная и Приличная, перерезав дорогу на Октябрьское в районе высоты с отметкой сто шестьдесят восемь.

Северо-западнее Октябрьского противник вытеснил наши части от леса и карьеров и удерживает западную часть балки Сухая, а также посадку западнее Панковки. Одновременно ожесточённые бои продолжаются в районах Водяного Яра и северного рукава реки Гришинка.

На направлении Весёлое — Кучеров Яр наши подразделения удерживают посадки и балку, несмотря на давление противника. В то же время он контролирует западную высоту с отметкой сто восемьдесят четыре, но к востоку наши войска продолжают наступать, охватывая Октябрьское по западному берегу реки Полтавка и продвигаясь в сторону Софиевки.

В районе Никаноровки и Гектовой балки украинские части пытаются прорваться и соединиться с подразделениями у Панковки, стремясь отсечь наши силы, наступающие севернее. Бои носят ожесточённый встречный характер, обстановка критическая для обеих сторон.

Севернее, в районах Рубежного и Нового Шахово, противнику удалось частично потеснить наши войска. Тем не менее в Владимировке и окрестностях продолжается ожесточённое столкновение, а посёлок Красный Лиман полностью контролируется российскими войсками.

В целом на Покровском направлении инициатива носит переменный характер. Российские войска закрепляются на ключевых рубежах, шаг за шагом расширяя зону контроля, при этом противник упорно контратакует, используя резервы для удержания транспортных узлов и переправ.

На соседнем, Константиновском участке фронта российские подразделения продолжают наступательные действия, развивая давление сразу на нескольких направлениях.

С юга наши силы расширяют плацдарм в районе Александро-Шультино, продвигаясь на север и закрепляясь в западной части населённого пункта. Здесь же идёт продвижение вдоль русла реки Наумиха, что создаёт условия для выхода к Предтечино и Ступочкам с юга.

Ключевой узел боёв — район Клебан-Быкского водохранилища. Вдоль его восточной окраины российские части ведут упорные атаки, пытаясь прорвать оборону и развить успех в направлении Константиновки. В районе Катериновки зафиксировано продвижение наших подразделений, а рядом — ожесточённые столкновения за Нелеповку и Щербиновку, которая практически полностью находится под нашим контролем. Однако, Несмотря на заявления о полном освобождении Нелеповки, бои там сохраняются, и ситуация для украинской стороны оценивается как крайне тяжёлая.

Тактический успех отмечен и севернее Полтавки. Здесь до выхода к окраинам Константиновки остаётся освободить лишь Плещеевку и Иванополье — два населённых пункта, удерживающих оборонительный рубеж противника.

По состоянию на текущий момент линия фронта проходит по дуге Нелеповка – Александро-Шультино – Предтечино – Ступочки – Часов Яр. Российские войска шаг за шагом продавливают оборону, создавая предпосылки для выхода к самому городу Константиновка.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,

🔹 625 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,

🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

