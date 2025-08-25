По фронтам и направлениям. Новости СВО сегодня. Ситуация на 25.08.25. Карта и сводка СВО

По фронтам и направлениям. Новости СВО сегодня. Ситуация на 25.08.25. Карта и сводка СВО. В приграничье Сумской области обстановка стабилизировалась: после июльско-августовских боёв обе стороны перераспределили резервы на более приоритетные участки, и фронт здесь «застыл» на фоне артдуэлей, работы ДРГ и авиации. Российские подразделения удерживают ранее занятый рубеж вдоль погрансёл, формируя буферную зону и ограничивая возможности противника для обстрелов приграничных районов РФ. Основной замысел на участке — разведка, точечные удары по логистике и сковывание сил ВСУ, чтобы не допустить их переброски под Лиман, Покровск и Константиновку.

По фронтам и направлениям. Новости СВО. Обстановка на 25.08.25. Карта и сводка СВО.

Противник на направлении действует осторожно и, по имеющимся данным, сталкивается с нехваткой резервов, перебоями в снабжении из-за повреждённой транспортной сети и заметным снижением морального состояния личного состава. В совокупности это превращает Сумское направление в «резерв давления»: удерживая здесь войска, Киев лишается манёвра там, где он ему особенно нужен.

Сводки СВО+ на Рутюб. Смотрите видеосводку в динамике!

Северское и Лиманское направление

На Северском и Лиманском направлении продолжаются ожесточённые бои. В районе Серебрянки большая часть села находится под контролем российских войск, продолжается зачистка отдельных очагов сопротивления. На подступах к Северску идут упорные бои, особенно в районе восточных окраин города.

В Серебрянском лесу и национальном парке «Святые горы» российские подразделения заняли участок площадью до семнадцати квадратных километров. Ведутся бои в районе Колодезей.

Особо сложным остаётся участок у Редкодуба, где ВСУ сумели провести несколько успешных контратак, отбросив наши подразделения. Для стабилизации линии сюда перебрасываются дополнительные силы с соседнего участка. На Боровском направлении украинские войска выбили российские подразделения с большей части Грековки. Северная часть посёлка под контролем противника, за центр идут бои, юг остаётся за ВС РФ. Таким образом, линия фронта сохраняет подвижный характер, но инициатива остаётся за российскими войсками.

Покровское направление

На Покровском направлении контрудар ВСУ провалился. Переброска семьдесят девятой бригады севернее Родинского ослабила оборону, что позволило российским подразделениям уверенно продвигаться.

Российские подразделения закрепились у газовой станции на западной окраине города, что фактически завершает окружение. Единственный коридор для отхода противника остаётся на юго-восток, но он простреливается.

Особое внимание приковано к северному фасу: в районе Золотого Колодца, Кучерова Яра и Шахова наши подразделения постепенно охватывают группировку противника. Шахово уже в оперативном окружении. Его освобождение позволит создать устойчивую логистическую цепь снабжения и устранить угрозу контратак с запада.

Логистика противника осложнена: перекрыта дорога через Новоалександровку, по трассе на Павлоград регулярно работают наши дроны и авиация. Дорога Доброполье – Краматорск находится под постоянным огневым контролем. Ситуация складывается в пользу российских войск: за последние трое суток противник не продвинулся ни на шаг, наши позиции укреплены.

На Дружковском направлении идёт бой за Панковку. Российские подразделения продвинулись в южной части села и сняли кадры с демонстрацией флага, однако северная часть остаётся под контролем противника. Сражение продолжается.

Севернее Полтавки фронт превратился в серую зону: противник пытается стабилизировать линию, но давление сохраняется.

Константиновский участок

На Константиновском участке фронта продолжаются ожесточённые бои. Основные точки столкновений — Катериновка, Щербиновка, Дылеевка и Клебан-Быкское водохранилище.

В районе Катериновки ситуация остаётся сложной: наши штурмовые группы ведут бои за опорные пункты, противник перебрасывает резервы. В Щербиновке российские подразделения закрепились в центре, но северная часть удерживается ВСУ. Особое внимание привлекает Александро-Шультино: российские штурмовые группы вошли в центральную часть и закрепились, однако противник наносит удары беспилотниками по восточной окраине, где идут ожесточённые бои.

В целом, продвижение российских войск постепенно сжимает константиновскую группировку противника, создавая угрозу охвата.

Днепропетровское направление

Пожалуй самым горячим остаётся Днепропетровское направление где Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ожесточённые бои в районе границы областей.

На правом фланге российские подразделения продвинулись западнее Удачного и ведут бои на южной окраине Молодецкого. Южнее противник пытается контратаковать от укреплённого опорника у реки Солёная. Бои идут восточнее и южнее населённого пункта Муравка.

На рубеже Котляровка – Петровское – северо-западнее Дачного российские части закрепились, несмотря на крайне сложные условия: местность открытая, посадки выкошены, любое движение сразу попадает под наблюдение.

Ключевым успехом последних суток стало освобождение населённого пункта Филия в Межевском районе. Российские штурмовые подразделения переправились через реку Волчья, зашли в лес западнее и ворвались в южную часть села. После ожесточённых боёв Филия полностью взята под контроль. Это уже шестой населённый пункт на территории Днепропетровской области, занятый российскими войсками.

Теперь нашим подразделениям открыт путь на Новопавловку — крупный логистический узел противника. Расстояние от Филии до Новопавловки составляет всего около трёх километров. Потеря этого узла резко ударит по возможностям ВСУ быстро перебрасывать войска на приграничье. Уже сейчас в районе Новопавловки идут бои.

Таким образом, зона безопасности на границе ДНР и Днепропетровщины расширяется. Российские части получают плацдарм для дальнейшего движения в глубину области, на Межевую, с перспективой развития наступления.

На Запорожском участке российские части давят в сторону Степногорска и Приморского, действуя со стороны Плавней и Каменского. В Каменском наши подразделения заняли район балки на восточной окраине. В Плавнях закрепились в центре и восточнее, в районе дачных массивов. Украинским войскам удалось замедлить темп наступления, проведя контратаку и выбив наши силы из южного микрорайона Степногорска. Однако российские подразделения продолжают попытки продвинуться вперёд.

Главные слабости противника — нехватка резервов, трудности с логистикой и падение морального духа. Российские войска действуют методично, избегают бессмысленных лобовых атак и добиваются постепенного, но устойчивого продвижения к поставленным целям.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,

🔹 625 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,

🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 1 019