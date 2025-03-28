Белгородское направление. ВСУ продолжает наступление. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Белгородское направление. Ситуация на 28.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Белгородском направлении сохраняется высокая напряжённость, с активными попытками украинских формирований прорвать российскую оборону. Несмотря на значительные потери, противник продолжает атаковать ключевые участки границы, стремясь закрепиться на территории Белгородской области.

Неприятель сосредотачивает усилия на нескольких направлениях, пытаясь найти слабые места в обороне. Основные эпизоды боевых действий разворачиваются в районе Демидовки, Поповки и других населённых пунктов Краснояружского района. По данным разведки, ВСУ создали ударную группировку численностью свыше четырёх тысяч человек, что указывает на подготовку к более масштабным атакам.

Белгородское направление. Сводка и карта СВО от 28.03.25

В районе Поповки противник предпринял несколько попыток прорыва с использованием инженерных машин разграждения (ИМР). Вчера Утром одна из ИМР была уничтожена дроном-камикадзэ на подступах к «зубам дракона». Вторая машина подорвалась на мине во второй половине дня. Десантные группы ВСУ при поддержке бронетехники пытались продвинуться в направлении села, но все атаки были успешно отражены российскими войсками. Две БМП противника уничтожены FPV-дронами.

Демидовка и Поповка остаются «серой зоной», где контроль не полностью установлен ни одной из сторон. Противник продолжает использовать лесистую местность для просачивания малых пеших групп через поросшие лесом балки южнее Поповки. Эти группы пытаются зайти в сёла и занять позиции в постройках, однако наши подразделения оперативно их выявляют и выбивают. В окрестностях Демидовки продолжается зачистка живой силы противника, сумевшей уцелеть после поражения средств доставки. Противник использует различные средства передвижения: квадроциклы, бронетехнику, а также зафиксирован случай применения трактора.

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Враг продолжает пытаться изолировать плацдарм: ВСУ бьют по мостам в Белгородском приграничье, чтобы затруднить переброску наших подкреплений. В этот раз удары нанесены по моcтам в приграничных Графовке и Анновке. Графовка наряду с Демидовкой и Поповкой — с первых дней стала одной из целей нового наступления ВСУ в приграничье, которое Киев начал 1,5 недели назад. Летом враг также ударами по мостам пытался изолировать часть курского приграничья, чтобы захватить Глушковский район, но не смог добиться успехов.

В районе посёлка Проходы Сумской области зафиксированы действия заградительных отрядов ВСУ, которые атаковали своих же военных, пытавшихся эвакуировать раненых от границы с Белгородской областью. Это указывает на жёсткий контроль командования ВСУ над своими подразделениями и попытки избежать отступления.

По данным разведки, противник продолжает стягивать силы к границе Белгородской области, особенно в Краснояружском районе. После неудач в Курской области часть подразделений ВСУ переброшена именно сюда.

Судя по масштабу сосредоточения сил, противник не ограничится текущими попытками прощупать оборону. Можно ожидать более массированных атак, возможно, с привлечением дополнительных резервов и техники.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 48 599 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 511 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

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