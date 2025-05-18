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Богатырь освобождён
Богатырь освобождён

Богатырь взят. ВС РФ продолжает развивать наступление. Новости СВО. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 15:34 18.05.2025

Богатырь освобождён. Что будет дальше? Ситуация на 18.05.25, Карта и сводка СВО. Сегодня разберем ситуацию на Андреевском участке фронта где российские войска добились серьёзного оперативного успеха, освободив населённый пункт Богатырь. Объективный контроль зафиксирован сразу в тринадцати точках внутри села: от центральной улицы до северо-западных окраин. Флаги России водружёны бойцами 36-й отдельной мотострелковой бригады, что официально подтверждает переход населённого пункта под контроль ВС РФ.

Богатырь освобождён. Что будет дальше? Ситуация на 18.05.25, Карта и сводка СВО

Богатырь освобождён. Ситуация на 18.05.25, Карта и сводка СВО

Богатырь освобождён. Ситуация на 18.05.25, Карта и сводка СВО

Бои в Богатыре велись крайне ожесточённые. Продвижение шло от улицы к улице, противник отступал под массированными ударами российской артиллерии, FPV-дронов и штурмовых групп. К концу вчерашнего дня украинские формирования были вытеснены в поля западнее села, где и сейчас фиксируются разрозненные, дезорганизованные группы. Вместе с селом взяты и фермы на его западной окраине — последние узлы сопротивления ВСУ в этой зоне.

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На северном фланге продолжаются бои в лесополосах у трассы Т-05-15 и на восточных окраинах Алексеевки, в которую российские штурмовые группы вошли ещё на прошлой неделе. Теперь, к заботам неприятеля добавились крупные проблемы на юге.

Богатырь освобождён. Алексеевка. Ситуация на 18.05.25, Карта и сводка СВО

Богатырь освобождён. Алексеевка. Ситуация на 18.05.25, Карта и сводка СВО

Пока, положение ВСУ в посёлке спасает река Волчья, но мероприятия по её форсированию уже начались, к тому же вся артиллерия которая работала по Богатырю, сейчас заточена на южные окраины Алексеевки, обеспечивая фронт нашей штурмовой пехоте.

Южнее дороги Н-15 российские войска заняли несколько лесополос, приблизившись к восточным окраинам Отрадного на расстояние около одного километра. Здесь же идёт подготовка к расширению плацдарма. Проводится перегруппировка и доукомплектование. Ожидаемый вектор наступления вдоль дороги ведущей на Перестройку с севера и сквозь южные лесополосы. Такое продвижение обеспечит фланг для продолжения движения нашим частям застрявшим под Фёдоровкой.

Богатырь освобождён. ОТрадное. Ситуация на 18.05.25, Карта и сводка СВО

Богатырь освобождён. ОТрадное. Ситуация на 18.05.25, Карта и сводка СВО

Основной оперативной целью становится Алексеевка, на которую теперь возможно наступление с двух направлений — с юга от Богатыря и с востока от Андреевки. Овладение этим населённым пунктом поставит под угрозу удержание ВСУ всей линии фронта к северу от Волчьей, а также откроет путь на Комар и вглубь в сторону Днепропетровской области.

Узнайте больше:  Покровское направление. Тиски сжимаются: оборона противника проседает. Карта и сводка СВО

Также наносятся артиллерийские удары по скоплениям ВСУ в Зелёном Куте и Новоукраинке, где противник пытается удержать тылы и логистику. Здесь нужно отметить, что снабжение Алексеевки у противника налажено отлично, опорные пункты подготовлены и драться они намерены очень серьёзно.

ВСУ осознают риск окружения и, по имеющимся данным, начали переброску резервов в район Алексеевки и Отрадного. Однако артиллерия и беспилотные средства ВС РФ уже активно перекрывают маршруты снабжения, что делает любые попытки стабилизировать фронт крайне сложными. Неминуемое взятие Отрадного и дальнейшее продвижение на запад, позволит вбить клин в рухнувшую оборону неприятеля и на плечах отступающих въехать в Комар, что ещё более осложнит ситуацию противника на этом участке.

Итог: Богатырь полностью под контролем России. Линия фронта сместилась на запад и юго-запад.
ВС РФ готовят штурм следующих ключевых узлов обороны противника: Алексеевки, Отрадного и Комара, с возможностью последующего выхода к административной границе Днепропетровской области.

Фронт живой. Движение продолжается. Закрепляем успех.

Честь и слава российской штурмовой пехоте!

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 57 275 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 605 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 339 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

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Между Покровским и Торецким направлениями. Ситуация на 17.05.25, Карта и сводка СВО.

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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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