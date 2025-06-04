Часов Яр. Новости СВО. Ситуация на фронте сегодня. Сводка и карта СВО

Часов Яр. Новости СВО сегодня. Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о обстановке, которая складывается в Часов Яре и его окрестностях. Российские войска завершают основные боевые действия в городской застройке. По сути, под контролем противника остаётся лишь небольшой участок частного сектора на юго-западе города. Основная фаза штурма завершена, теперь начинается методичная зачистка окраин. Как и в случае с Бахмутом, безопасно здесь не будет ещё долго, но общая картина очевидна: инициатива полностью на стороне российской армии.

Часов Яр. Новости СВО сегодня. Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО.

На северных подступах к городу наши части расширили зону контроля, заняв урочища «Крайнее» и «Тарасово». Это позволяет уверенно давить на фланги, сковывать передвижение противника и формировать полуохват центральных позиций ВСУ. Сейчас в эти районы заходят и накапливаются наши штурмовые группы, готовясь к окончательной зачистке населенного пункта.

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Внутри самого города группы нашей пехоты продвинулись в микрорайоне Шевченко, где продолжается зачистка зданий и отдельных укреплений. Также наносятся точечные удары по объектам ВСУ, в том числе — по пунктам операторов беспилотников. Уничтожено несколько важных узлов украинской БПЛА-разведки, что частично снизило активность вражеских дронов на направлении.

В центре и южной части города сохраняется очаговое сопротивление. Враг пытается использовать промзону и природные преграды для удержания, проводит локальные контратаки, однако значительного эффекта они не приносят.

Бои носят встречный, позиционно-изматывающий характер. Российская артиллерия и авиация активно работают по складам, командным пунктам и технике противника в районах Константиновки и ближайших сёл. Уничтожены десятки единиц бронетехники и пикапов, нарушена система снабжения и переброски резервов.

Ещё южнее города идут затяжные бои за Ступочки. Противник проводит массированные контратаки с задачей выбить наши закрепившиеся части.

Благодаря систематическому уничтожению ротационных групп и отсечению снабжения от Константиновки, российским штурмовым подразделениям удалось добиться прогресса, но южная часть посёлка всё ещё удерживается противником.

Перед населённым пунктом Предтечино российские подразделения работают по опорным пунктам и местам дислокации украинских формирований, не позволяя им накапливаться и подтягивать технику. В этом районе также выявлены склады и логистические позиции противника, по которым активно работает авиация и артиллерия.

Рельеф местности остаётся важным фактором: Часов Яр расположен на возвышенности, окружён рудниками, карьерами, оврагами и прудами.

Все эти особенности были превращены ВСУ в сложную оборонительную сеть, что серьёзно осложнило продвижение. Тем не менее, командные высоты по периметру города уже под контролем ВС РФ, что даёт важное тактическое преимущество.

Позиции противника в большинстве случаев находятся ниже — и это сказывается на исходе боевых столкновений.

На участке Часов Яра российские войска продолжают расширение зон контроля и укрепление передовых позиций. Основная задача — подготовка точки опоры для будущего наступления, поддержка активных действий на Дзержинском и Покровском направлениях, сковывание сил противника и накопление ресурсов.

Это участок — как сжатая пружина: сначала «бурятся шурфы» — Ступочки, Дылеевка, Дачное, Русин Яр. Затем туда вводятся вторые эшелоны. А когда придёт команда на общее наступление — идёт фланговый охват и фронт ВСУ рушится.

Один из критических участков для неприятеля именно Часов Яр. Наступление начнётся тогда, когда противник уже не сможет его сдержать.

Под Константиновку командование ВСУ экстренно перебрасывает бригады территориальной обороны — те самые, что уже «затыкали» дыры в Марьинке, Авдеевке и даже на границе в Курской области. Их цель — не оборона, а сдерживание любой ценой, чтобы выиграть время.

Решения хаотичны. Видно, что у Сырского нет чёткого понимания, где ждать главный удар. Тем временем Россия развивает успех сразу на нескольких направлениях: на Сумщине армия нависает над областным центром, а под Часов Яром и Покровском уверенно сжимается кольцо.

Если давление сохранится, у России появится шанс вернуться к теме Черниговского направления — и вновь обозначить угрозу Киеву. А будет ли у Сырского чем подстраховаться — вопрос открытый.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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