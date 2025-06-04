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Часов Яр. Новости СВО. Ситуация на фронте сегодня. Сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 18:50 04.06.2025

Часов Яр. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о обстановке, которая складывается в Часов Яре и его окрестностях. Российские войска завершают основные боевые действия в городской застройке. По сути, под контролем противника остаётся лишь небольшой участок частного сектора на юго-западе города. Основная фаза штурма завершена, теперь начинается методичная зачистка окраин. Как и в случае с Бахмутом, безопасно здесь не будет ещё долго, но общая картина очевидна: инициатива полностью на стороне российской армии.

Часов Яр. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО.

Часов Яр. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО.

Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО.

На северных подступах к городу наши части расширили зону контроля, заняв урочища «Крайнее» и «Тарасово». Это позволяет уверенно давить на фланги, сковывать передвижение противника и формировать полуохват центральных позиций ВСУ. Сейчас в эти районы заходят и накапливаются наши штурмовые группы, готовясь к окончательной зачистке населенного пункта.

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Внутри самого города группы нашей пехоты продвинулись в микрорайоне Шевченко, где продолжается зачистка зданий и отдельных укреплений. Также наносятся точечные удары по объектам ВСУ, в том числе — по пунктам операторов беспилотников. Уничтожено несколько важных узлов украинской БПЛА-разведки, что частично снизило активность вражеских дронов на направлении.

Часов Яр. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 04.06.25.

Часов Яр. Новости СВО сегодня.

В центре и южной части города сохраняется очаговое сопротивление. Враг пытается использовать промзону и природные преграды для удержания, проводит локальные контратаки, однако значительного эффекта они не приносят.

Бои носят встречный, позиционно-изматывающий характер. Российская артиллерия и авиация активно работают по складам, командным пунктам и технике противника в районах Константиновки и ближайших сёл. Уничтожены десятки единиц бронетехники и пикапов, нарушена система снабжения и переброски резервов.

Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО.

Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО.

Ещё южнее города идут затяжные бои за Ступочки. Противник проводит массированные контратаки с задачей выбить наши закрепившиеся части.

Благодаря систематическому уничтожению ротационных групп и отсечению снабжения от Константиновки, российским штурмовым подразделениям удалось добиться прогресса, но южная часть посёлка всё ещё удерживается противником.

Перед населённым пунктом Предтечино российские подразделения работают по опорным пунктам и местам дислокации украинских формирований, не позволяя им накапливаться и подтягивать технику. В этом районе также выявлены склады и логистические позиции противника, по которым активно работает авиация и артиллерия.

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Рельеф местности остаётся важным фактором: Часов Яр расположен на возвышенности, окружён рудниками, карьерами, оврагами и прудами.

Часов Яр. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 04.06.25.

Часов Яр. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 04.06.25.

Все эти особенности были превращены ВСУ в сложную оборонительную сеть, что серьёзно осложнило продвижение. Тем не менее, командные высоты по периметру города уже под контролем ВС РФ, что даёт важное тактическое преимущество.

Позиции противника в большинстве случаев находятся ниже — и это сказывается на исходе боевых столкновений.

На участке Часов Яра российские войска продолжают расширение зон контроля и укрепление передовых позиций. Основная задача — подготовка точки опоры для будущего наступления, поддержка активных действий на Дзержинском и Покровском направлениях, сковывание сил противника и накопление ресурсов.

Это участок — как сжатая пружина: сначала «бурятся шурфы» — Ступочки, Дылеевка, Дачное, Русин Яр. Затем туда вводятся вторые эшелоны. А когда придёт команда на общее наступление — идёт фланговый охват и фронт ВСУ рушится.

Один из критических участков для неприятеля именно Часов Яр. Наступление начнётся тогда, когда противник уже не сможет его сдержать.

Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО.

Часов Яр. Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО.

Под Константиновку командование ВСУ экстренно перебрасывает бригады территориальной обороны — те самые, что уже «затыкали» дыры в Марьинке, Авдеевке и даже на границе в Курской области. Их цель — не оборона, а сдерживание любой ценой, чтобы выиграть время.

Решения хаотичны. Видно, что у Сырского нет чёткого понимания, где ждать главный удар. Тем временем Россия развивает успех сразу на нескольких направлениях: на Сумщине армия нависает над областным центром, а под Часов Яром и Покровском уверенно сжимается кольцо.

Если давление сохранится, у России появится шанс вернуться к теме Черниговского направления — и вновь обозначить угрозу Киеву. А будет ли у Сырского чем подстраховаться — вопрос открытый.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Часов Яр. Ситуация на 04.06.25. Карта и сводка СВО.

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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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