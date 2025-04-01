Днепропетровское направление. Новости СВО сегодня. Наступление ВС РФ. Сводка и карта СВО

Днепропетровское направление. Ситуация на 01.04.25, Карта и сводка СВО. На Днепропетровском или как его ещё называют — Новопавловском направлении, российские войска активно продвигаются в районе населённых пунктов Запорожье и Преображенка. Освобождение Запорожья позволило создать плотный охват вокруг Преображенки, что ставит украинские формирования в крайне уязвимое положение.

Украинская сторона подтверждает, что Преображенка находится в так называемой «серой зоне», однако попытки российских подразделений двигаться в сторону Троицкого уже начались и в настоящий момент бои идут уже на западной окраине посёлка, где противник всё ещё цепляется по привычке за, как это у них говорится — «Крайние хаты». В районе Богдановки и Надеждинки также фиксируются активные боевые действия.

Днепропетровское направление. Ситуация на 01.04.25, Карта и сводка СВО

Источники неприятеля сообщают о танковых атаках российских войск южнее Серебряного и восточнее Богдановки, что создаёт угрозу для позиций противника в этом районе. Украинский военнослужащий, находящийся непосредственно на линии боестолкновений, с позывным «Мучной» отметил, что «Это только начало», тем самым подчёркивая серьёзность намерений российской стороны. Особо стоит отметить прорыв российских войск между населёнными пунктами Котляровка и Троицкое, где удалось выйти к балке Серебрянка.

Этот успех обеспечивает фланговые позиции для дальнейшего наступления и создаёт угрозу для украинских оборонительных рубежей на данном участке фронта.

По данным украинских источников, до границы с Днепропетровской областью осталось менее трёх с половиной километров, что ставит под удар всю систему обороны противника на этом участке, так как по сути, за границей области, крупных укрепрайонов попросту нет. В настоящее время, неприятель судорожно пытается сдержать наше стремительное продвижение, бросая на участок прорыва всё, что только возможно выгрести из оскудевших резервов пехоты и техники. Наблюдаются попытки создания укрепрайонов возле самой Новопавловки, но… похоже что пить Боржом, уже поздно.

Обязательно подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Первично, вся свежая информация по СВО выходит там. Не пропустите важного!

Но это ещё не всё! Южнее, Российские штурмовые группы добились существенных успехов, освободив населённый пункт Разлив. Украинские источники признают, что большая часть территории этого населённого пункта уже находится под контролем российских войск. За последние дни было проведена зачистка более четырёхсот зданий, что свидетельствует о высокой эффективности российских подразделений и серьёзной дезорганизации украинской обороны.

Потеря Разлива стала для противника серьёзным ударом, поскольку этот населённый пункт играл важную роль в системе оборонительных рубежей.

После его освобождения основным опорным пунктом украинских сил должен стать Богатырь, но его удержание станет крайне затруднительным для неприятеля из-за расположенных неподалёку населённых пунктов Оnрадное, Комар и Перестройка, которые уже находятся под огневым контролем российских войск. Это лишает противника возможности маневра и значительно осложняет снабжение обороняющихся подразделений.

Линия фронта выровнена по рубежу Раздольное — Разлив — Константинополь. Украинская сторона признаёт, что ситуация для неё становится всё более сложной ввиду превосходства российских средств поражения, включая артиллерию и беспилотные летательные аппараты. Противник теряет контроль над ключевыми логистическими маршрутами, что значительно осложняет снабжение и ротацию обороняющихся подразделений.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Тяжелые бои отмечаются в Поповке, которую враг активно обороняет, закрепляется и пытается ввести новые силы. К примеру, осуществлена ротация личного состава на позициях в районе Петрушевки, а также спланирована эвакуация раненых, доставка медикаментов, продовольствия и материально-технического имущества на передовые позиции в районе Поповки и Демидовки.

Из Демидовки сообщают, что бои идут круглые сутки, подошедшие российские подкрепления выбили врага с ряда позиций. Однако часть домов и подвалов села пока остаётся под ВСУ. С обеих сторон плотно работают операторы дронов, продвижения даются тяжёлой ценой.

Данные радиоперехватов показали, что противник несет здесь существенные потери из-за невозможности эвакуации раненых.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

660 самолетов,

283 вертолета,

48 599 беспилотных летательных аппаратов,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 511 танков и других боевых бронированных машин,

1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,

23 011 орудий полевой артиллерии и минометов,

33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 177