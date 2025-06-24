Днепропетровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 24.06.25. Карта и сводка СВО. Днепропетровское направление остаётся одним из самых напряжённых участков фронта. Украинские источники, с явным опозданием и сквозь скрежет отчаяния, признают растущее давление со стороны Русской Армии и активную фазу штурмовых действий по всей линии соприкосновения.

Днепропетровское направление. Ситуация на 24.06.25. Карта и сводка СВО

Наши бойцы освободили село Запорожье, расположенное в шести километрах севернее ранее взятого Комара. Этот населённый пункт теперь становится важнейшей опорной точкой для наступления сразу в трёх направлениях — на Поддубное, на ЯЛТУ которая находится всего в пятистах метрах от Запорожья, а также на Новопавловку, через которую проходит логистическая артерия врага.

Полностью освобожден поселок Перестройка. Форсировав реку Мокрые Ялы, штурмовики установили контроль над западной частью посёлка, тем самым завершив его освобождение. Укрепление наших сил в этом районе способно дестабилизировать весь тактический узел обороны ВСУ в нижнем течении реки Волчья.

Сводка но направлению на 24.05.25

Вдоль русла рек Волчья и Мокрые Ялы наши части продолжают активные штурмы. Идёт борьба за восточную часть Ялты, враг держится из последних сил под ударами дронов и артиллерии. Также продолжается продвижение к населённому пункту Звезда, где бои идут за контроль над лесопосадками. ВС РФ активно используют авиацию с применением ФАБов, что позволяет выбивать противника из позиций даже в сложной застройке. Украинские войска теряют контроль над северной окраиной, которая постепенно превращается в «серую» зону — преддверие полного освобождения населённого пункта.

Особо ожесточённые схватки идут на стыке линии обороны у Перестройки и Мирного. Вражеские источники признают: при отходе по открытым полям украинские бойцы несут тяжёлые потери от работы наших дронов и артиллерии. С каждым днём огневой контроль ВС РФ нарастает.

Стоит отметить, что дроноводы противника наносят довольно ощутимый ущерб нашей пехоте и технике, не позволяя накапливаться, вынуждая мелкие штурмовые группы искать временные укрытия при серьёзном огневом воздействии с фронта.

Севернее Новоукраинки российские подразделения методично расширяют «серую зону», поджимая противника к государственной границе. В лесополосах между Ореховым и Зелёным Кутом идут тяжёлые встречные бои, противник теряет возможности для контратак, но продолжает цепляться за опорные пункты, пытаясь удержать поле. Фронт здесь нестабилен, но с каждым днём линия контроля ВС РФ продвигается вперёд.

В районе Муравки продолжается ожесточённое наступление наших сил. Используется весь доступный арсенал — от ствольной артиллерии до беспилотников, в том числе тех, что управляются по оптоволоконной системе. После выявления и фиксации целей высокоточной оптикой, техника противника добивается FPV-дронами.

Украинские войска окончательно выбиты из Новосергеевки. ВСУ жалуются на невозможность вести полноценные боевые действия в условиях подавленной логистики в глубине Днепропетровской области. ВСё верно, мы наносим точечные удары по тыловой инфраструктуре врага, дестабилизирующие снабжение.

Особо ожесточённые сражения развернулись в районе Шевченко — штурмовые группы атакуют с двух направлений. С севера и юго-запада наши подразделения движутся на МАЛИЕВКУ и ВОСКРЕСЕНКУ, при этом противник теряет контроль над снабжением и отступает под шквальным огнём. ВСУ признают: дороги под огневым контролем, эвакуация практически невозможна.

В Малиновке штурмовые действия наших подразделений привели к значительному расширению «серой зоны», которая, по украинским признаниям, подошла к самому центру села. Несмотря на ожесточённое сопротивление, враг теряет координацию и отступает под непрерывным давлением, удерживая лишь отдельные дома.

Новопавловское направление переживает поворотный момент. Русская Армия теснит ВСУ по всей ширине фронта, методично разрушая систему обороны, подавляя тылы и блокируя снабжение. Пехота противника деморализована, техника выжигается ударами ФАБов и дронов, а линия фронта трещит под нашим натиском.

Победа здесь — вопрос времени.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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