Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 12.08.25. Карта и сводка СВО. Ситуация севернее Мирнограда для противника развивается в явно неблагоприятном ключе. Несмотря на приказ главкома Сырского удерживать Покровск «любой ценой» до пятнадцатого августа, то есть до встречи лидеров на Аляске, оборонительные порядки ВСУ в этом секторе фронта системно рушатся.

Переброска резервов к городу уже не носит планового характера — это скорее попытка затыкать всё новые дыры в одеяле, что само по себе говорит о масштабах кризиса. К тому же и без того скудные пополнения попросту не доходят до фронта, уничтожаемые нашими дроноводами и артиллерией.

Российские войска за последние сутки продвинулись и в ряде мест прорвали, а кое-где и обошли оборону противника между Шахово и Добропольем.

В районе северо-восточнее Доброполья мы вышли к трассе Доброполье – Краматорск на участке протяжённостью около 4 км и приблизились к ней на расстояние 5,5 км в других местах. Этот манёвр несёт очевидную угрозу западного обхода Славянско-Краматорской группировки ВСУ, и в штабе противника прекрасно понимают, что такие действия могут вызвать цепную реакцию и обвал оборонительной линии.

Наши подразделения установили контроль над Новым Шахово и закрепились в Рубежном, откуда развивают наступление в нескольких направлениях. Штурмовые группы идут на Турецкое и Софиевку, пытаясь расширить плацдарм, в то же время идут ожесточённые бои за Новый Донбасс, Вольное, Золотой Колодец, Весёлое и Грузское.

Кучеров Яр оказался в оперативном окружении, а район Владимировки и западная окраина Шахово находятся под постоянным давлением наших войск, которые одновременно продвигаются в направлении Петровки и Нововодяного.

Манёвр обхода в сторону Белозёрского и сообщения о действии передовых групп в Доброполье создают реальную угрозу разрезания тылов противника и последующего окружения его сил.

А на правом фланге, в районе северного охвата Красноармейско-Димитровской агломерации, ситуация стремительно меняется.

В северо-восточную часть Мирнограда вошли наши штурмовые подразделения, в Красном Лимане полностью взята северная часть в дачных массивах, а продвижение идёт к западной части посёлка по улице Кантемирова. Родинское фактически в оперативном окружении: восточные кварталы, вплоть до улицы Пушкина, под нашим контролем.

На участке реки Гришинка наши подразделения достигли восточной окраины Новоалександровки, выйдя к дороге на Гришино на расстояние всего шестьсот-семьсот метров. Это даёт возможность взять под фактический контроль транспортный узел, важный для снабжения группировки противника.

Украинские источники открыто признают: фронт не успевает реагировать, а оставленные позиции мгновенно превращаются в новые опорники для нашего наступления. Ситуацию комментируют даже видные фигуры киевского режима. Бывший начальник штаба «Азова*», (**террористическая организация запрещённая в Российской федерации) сборища преступников, насильников и прочей мразоты Богдан Кротевич в публичном обращении к Зеленскому заявил:

«На линии Покровск — Константиновка, без преувеличения, полный развал фронта». Он не выбирал выражений, поэтому, по соображениям цензуры мы убрали интернациональный но всем понятный язык русского мата.

По его словам, Покровск и Мирноград почти в окружении, Константиновка — под угрозой полуокружения, а продвижение российских войск в сторону Краматорска и Дружковки набирает темп.

В качестве экстренной меры командование ВСУ перебросило в район прорыва 79-ю десантно-штурмовую бригаду, только что выведенную с боёв под Новопавловкой. Несмотря на высокий уровень подготовки, бригада обескровлена и измотана, а потому вряд ли сможет кардинально изменить ход событий.

Главный вопрос ближайших сорока восьми часов — успеют ли российские войска закрепиться на новых рубежах и развернуть наступление в глубину. Уже сейчас наши передовые группы держат ключевые точки за Золотым Колодезем и на трассе в сторону Славянска, раскручивая привычную для нас тактику расползания по флангам.

При этом для Сырского ситуация становится стратегической ловушкой: резервы распылены, маневрировать практически нечем, а любое движение сил в одном месте приводит к провалу в другом. Если мы сможем удержать и расширить прорыв, украинский фронт в районе Покровско-Мирноградской агломерации может не выдержать нагрузки, открыв дорогу на запад и юго-запад.

Покровское направление — один из ключевых участков фронта в эти дни. Сочетание прорывов под Добропольем, угрозы окружения Мирнограда и Покровска, а также давления на Родинское и Гришино создаёт условия для оперативного успеха. Если российские силы сумеют ввести в бой свежие резервы и развернуть удар на глубину, противнику придётся отступать в условиях спешки, что грозит потерей крупных территорий и узлов обороны.

Однако, следует учитывать, что резервы у неприятеля есть. И в ближайшее время они будут использованы на одном из направлений с целью повлиять на итог предстоящих переговоров на Аляске. Вероятнее всего будет произведена попытка вторжения на Брянщину, где прямо сейчас наблюдается концентрация ударного кулака неприятеля. Время ограничено, два-три дня. Зеленский будет вынужден бросить в очередную мясорубку всё, что у него есть. Очередное безумное решение наркофюрера. Наблюдаем.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,

🔹 625 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,

🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

