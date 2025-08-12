Прямо сейчас:
Фронт рушится. Российское наступление набирает обороты. Новости СВО сегодня 12.08.25. Карта СВО
Новости Республики
Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25.
Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25.

Фронт рушится. Российское наступление набирает обороты. Новости СВО сегодня 12.08.25. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 17:33 12.08.2025

Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 12.08.25. Карта и сводка СВО. Ситуация севернее Мирнограда для противника развивается в явно неблагоприятном ключе. Несмотря на приказ главкома Сырского удерживать Покровск «любой ценой» до пятнадцатого августа, то есть до встречи лидеров на Аляске, оборонительные порядки ВСУ в этом секторе фронта системно рушатся.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25. Карта и сводка СВО.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25.

Переброска резервов к городу уже не носит планового характера — это скорее попытка затыкать всё новые дыры в одеяле, что само по себе говорит о масштабах кризиса. К тому же и без того скудные пополнения попросту не доходят до фронта, уничтожаемые нашими дроноводами и артиллерией.

Фронт рушится. Российское наступление набирает обороты. Новости СВО сегодня 12.08.25. Карта СВО

Российские войска за последние сутки продвинулись и в ряде мест прорвали, а кое-где и обошли оборону противника между Шахово и Добропольем.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25.

В районе северо-восточнее Доброполья мы вышли к трассе Доброполье – Краматорск на участке протяжённостью около 4 км и приблизились к ней на расстояние 5,5 км в других местах. Этот манёвр несёт очевидную угрозу западного обхода Славянско-Краматорской группировки ВСУ, и в штабе противника прекрасно понимают, что такие действия могут вызвать цепную реакцию и обвал оборонительной линии.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25. Карта и сводка СВО.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25. Карта и сводка СВО.

Наши подразделения установили контроль над Новым Шахово и закрепились в Рубежном, откуда развивают наступление в нескольких направлениях. Штурмовые группы идут на Турецкое и Софиевку, пытаясь расширить плацдарм, в то же время идут ожесточённые бои за Новый Донбасс, Вольное, Золотой Колодец, Весёлое и Грузское.

Кучеров Яр оказался в оперативном окружении, а район Владимировки и западная окраина Шахово находятся под постоянным давлением наших войск, которые одновременно продвигаются в направлении Петровки и Нововодяного.

Манёвр обхода в сторону Белозёрского и сообщения о действии передовых групп в Доброполье создают реальную угрозу разрезания тылов противника и последующего окружения его сил.

Покровское направление. Обстановка на 12.08.25. Сводка СВО.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25. Карта и сводка СВО.

А на правом фланге, в районе северного охвата Красноармейско-Димитровской агломерации, ситуация стремительно меняется.

В северо-восточную часть Мирнограда вошли наши штурмовые подразделения, в Красном Лимане полностью взята северная часть в дачных массивах, а продвижение идёт к западной части посёлка по улице Кантемирова. Родинское фактически в оперативном окружении: восточные кварталы, вплоть до улицы Пушкина, под нашим контролем.

На участке реки Гришинка наши подразделения достигли восточной окраины Новоалександровки, выйдя к дороге на Гришино на расстояние всего шестьсот-семьсот метров. Это даёт возможность взять под фактический контроль транспортный узел, важный для снабжения группировки противника.

Узнайте больше:  Купянск. Город на грани окружения. Новости СВО сегодня 08.08.25. Карта и сводка СВО

Украинские источники открыто признают: фронт не успевает реагировать, а оставленные позиции мгновенно превращаются в новые опорники для нашего наступления. Ситуацию комментируют даже видные фигуры киевского режима. Бывший начальник штаба «Азова*», (**террористическая организация запрещённая в Российской федерации) сборища преступников, насильников и прочей мразоты Богдан Кротевич в публичном обращении к Зеленскому заявил:

«На линии Покровск — Константиновка, без преувеличения, полный развал фронта». Он не выбирал выражений, поэтому, по соображениям цензуры мы убрали интернациональный но всем понятный язык русского мата.

Покровское направление.  Обстановка на 12.08.25. Сводка СВО.

Покровское направление.  Обстановка на 12.08.25. Сводка СВО.

По его словам, Покровск и Мирноград почти в окружении, Константиновка — под угрозой полуокружения, а продвижение российских войск в сторону Краматорска и Дружковки набирает темп.

В качестве экстренной меры командование ВСУ перебросило в район прорыва 79-ю десантно-штурмовую бригаду, только что выведенную с боёв под Новопавловкой. Несмотря на высокий уровень подготовки, бригада обескровлена и измотана, а потому вряд ли сможет кардинально изменить ход событий.

Главный вопрос ближайших сорока восьми часов — успеют ли российские войска закрепиться на новых рубежах и развернуть наступление в глубину. Уже сейчас наши передовые группы держат ключевые точки за Золотым Колодезем и на трассе в сторону Славянска, раскручивая привычную для нас тактику расползания по флангам.

При этом для Сырского ситуация становится стратегической ловушкой: резервы распылены, маневрировать практически нечем, а любое движение сил в одном месте приводит к провалу в другом. Если мы сможем удержать и расширить прорыв, украинский фронт в районе Покровско-Мирноградской агломерации может не выдержать нагрузки, открыв дорогу на запад и юго-запад.

Покровское направление.  Обстановка на 12.08.25. Сводка СВО.

Покровское направление.  Обстановка на 12.08.25. Сводка СВО.

Покровское направление — один из ключевых участков фронта в эти дни. Сочетание прорывов под Добропольем, угрозы окружения Мирнограда и Покровска, а также давления на Родинское и Гришино создаёт условия для оперативного успеха. Если российские силы сумеют ввести в бой свежие резервы и развернуть удар на глубину, противнику придётся отступать в условиях спешки, что грозит потерей крупных территорий и узлов обороны.

Однако, следует учитывать, что резервы у неприятеля есть. И в ближайшее время они будут использованы на одном из направлений с целью повлиять на итог предстоящих переговоров на Аляске. Вероятнее всего будет произведена попытка вторжения на Брянщину, где прямо сейчас наблюдается концентрация ударного кулака неприятеля. Время ограничено, два-три дня. Зеленский будет вынужден бросить в очередную мясорубку всё, что у него есть. Очередное безумное решение наркофюрера. Наблюдаем.

Фронт рушится. Российское наступление набирает обороты. Новости СВО сегодня 12.08.25. Карта СВО

Покровское направление

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,
🔹 283 вертолета,
🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,
🔹 625 зенитных ракетных комплексов,
🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,
🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,
🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,
🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25. Карта и сводка СВО.

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 1 809

