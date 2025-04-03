Курская область. Горнальский монастырь. Ситуация на 03.04.25, Карта и сводка СВО. В Курской области назревает острая ситуация вокруг Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который оказался в эпицентре боевых действий, развернувшихся между российскими и украинскими войсками. Этот духовный и архитектурный памятник, внесённый в две тысячи шестом году ЮНЕСКО в список красивейших природных мест мира, стал невольным свидетелем столкновений и ожесточённых боёв.

В настоящее время, около трёхсот боевиков сто двадцать девятой бригады территориальной обороны вооружённых сил Украины находятся внутри монастыря и готовят его к обороне. Используя прочные стены, двухметровые укрепления и разветвлённую систему подвалов, боевики превратили святое место в неприступный, по их мнению конечно, форпост. Предположительно, под монастырём находится подземный ход, ведущий в Сумскую область, который используется украинскими формированиями для эвакуации раненых и доставки боеприпасов, что позволяет им удерживать позиции в течение длительного времени.

Курская область. Ситуация на 03.04.25, Карта и сводка СВО

Однако, несмотря на все усилия противника, ситуация остаётся крайне напряжённой. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают блокаду монастыря, методично уничтожая огневые точки противника, оборудованные в ближайших лесах.

Несмотря на свою культурную и религиозную ценность, монастырь подвергся обстрелам со стороны вооружённых сил Украины. Здания, некогда украшенные царскими дарами, иконами, ризами и церковной утварью, теперь частично разрушены и сожжены, являя собой печальное зрелище.

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История монастыря, основанного в тысяча шестьсот семьдесят первом году иеромонахами, бежавшими из разорённого татарами Острогожского Дивногорского монастыря, символизирует выживание и стойкость перед лицом многочисленных угроз. Издревле в этих местах монахи находили убежище от вражеских набегов, и теперь, в наше время, они продолжают свою миссию, несмотря на все испытания, выпавшие на их долю. Горнальский монастырь, основанный в семнадцатом веке, был не только духовным центром, но и важным историческим памятником.

Его деревянная церковь, построенная в тысяча шестьсот восемьдесят восьмом году, стала символом возрождения православной веры после разорения татарами Острогожской обители. Сегодня же это место превратилось в поле боя, где ценности культуры и религии оказываются под прямой угрозой уничтожения.

Отец Мелетий, один из монахов, проживающих в соседнем селе, сообщил, что часть зданий уже разрушена, а все ценности либо вывезены боевиками, либо уничтожены. Сам батюшка занимается эвакуацией мирного населения, помогая людям покинуть опасную зону и найти временный приют.

Тем не менее, самая почитаемая святыня обители, образ Пряжевской Богоматери, была спасена и находится в Покровском храме Курска, который временно стал подворьем монастыря. Монахи также переехали в этот храм, продолжая служить верующим и оказывать помощь нуждающимся.

Вооружённые силы Российской Федерации готовятся к окончательному уничтожению группировки противника, заблокированной в монастыре. Вопрос с подземным тоннелем станет ключевым этапом операции. После его ликвидации шансы вооружённых формирований Украины на успешную эвакуацию или сопротивление значительно снизятся, и российские войска смогут полностью взять под контроль ситуацию в данном районе. Стоит отметить, что Горнальский монастырь, символ веры и стойкости, стал невинной жертвой военных действий.

Несмотря на попытки украинских формирований использовать его в качестве укреплённого пункта, российские войска продолжают блокаду и готовятся к решающему этапу операции. Однако трагизм ситуации заключается не только в неизбежных боевых действиях, но и в уничтожении уникального наследия, которое, к сожалению, уже невозможно восстановить.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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