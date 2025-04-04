Краснолиманское направление. Ситуация на 04.04.25, Карта и сводка СВО. На Краснолиманском направлении разворачиваются события, которые могут существенно повлиять на дальнейший ход специальной военной операции. Российские войска, сосредоточив здесь значительные силы, ведут планомерное наступление, демонстрируя как численное, так и тактическое превосходство над украинскими формированиями. По данным авторитетного Института изучения войны, в отдельных районах соотношение сил достигает десяти к одному в пользу Вооруженных Сил Российской Федерации. Это позволяет нашим подразделениям методично продвигаться вглубь укреплённых рубежей противника, создавая благоприятные условия для масштабного наступления и освобождения новых территорий.

Краснолиманское направление. Ситуация на 04.04.25, Карта и сводка СВО

На данный момент российским войскам удалось добиться ощутимых успехов. В частности, взяты под контроль несколько опорных пунктов на линии Лозовая – Весёлый Гай. Продвижение к Боровской Андреевке, однако, идёт медленно, что обусловлено плотной и хорошо организованной обороной противника, который оказывает ожесточённое сопротивление.

Южнее, в районе Надежды, продолжаются активные боевые действия, а также отмечается активность на подступах к Новоегоровке, где штурмовые группы Вооружённых Сил Российской Федерации сумели занять выгодные позиции.

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Кроме того, российские подразделения продолжают закрепляться в населённом пункте Катериновка, создавая плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Новомихайловки. В комплексе с постепенным продвижением западнее Макеевки, эти действия создают условия для объединения Ивановского и Макеевского плацдармов в единый, что значительно усилит позиции российских войск в данном районе.

В то же время российские войска продолжают проводить атаки западнее Балки Журавки с целью растянуть силы Вооружённых сил Украины и подготовить штурм Новомихайловки и Нового. Эти действия направлены на то, чтобы ослабить оборону противника и создать более благоприятные условия для дальнейшего наступления.

В случае успешного развития наступления, выход российских войск к реке Оскол и последующее продвижение на Изюм станет ключевым этапом операции, который позволит перерезать логистические пути снабжения всей восточной группировки Вооружённых сил Украины. Это, в свою очередь, может привести к серьёзным последствиям для противника и создаст предпосылки для его полного разгрома в данном регионе.

В случае успешного наступления на Лиманском направлении вся донецкая группировка Вооружённых сил Украины окажется отрезанной от основных сил, что существенно осложнит её положение.

Основные цели наступления включают продвижение либо севернее, в направлении Боровой, либо южнее, на Лиман. В долгосрочной перспективе российские войска стремятся выйти к реке Оскол и, форсировав водную преграду, продолжить наступление на Изюм, чтобы перерезать ключевые логистические артерии снабжения восточной группировки Вооружённых сил Украины. Параллельно с этим российские войска усиливают давление на Сумском направлении, стремясь выйти к Сумам и, развивая наступление, подойти к Харькову с севера.

По замыслу командования, это позволит взять Харьков в оперативное окружение, что значительно ослабит позиции противника в регионе и создаст новые возможности для дальнейшего продвижения.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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