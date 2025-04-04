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Краснолиманское направление
Краснолиманское направление

Краснолиманское направление сегодня. Новости СВО. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 15:18 04.04.2025

Краснолиманское направление.  Ситуация на 04.04.25, Карта и сводка СВО. На Краснолиманском направлении разворачиваются события, которые могут существенно повлиять на дальнейший ход специальной военной операции. Российские войска, сосредоточив здесь значительные силы, ведут планомерное наступление, демонстрируя как численное, так и тактическое превосходство над украинскими формированиями. По данным авторитетного Института изучения войны, в отдельных районах соотношение сил достигает десяти к одному в пользу Вооруженных Сил Российской Федерации. Это позволяет нашим подразделениям методично продвигаться вглубь укреплённых рубежей противника, создавая благоприятные условия для масштабного наступления и освобождения новых территорий.

Краснолиманское направление. Ситуация на 04.04.25, Карта и сводка СВО

На данный момент российским войскам удалось добиться ощутимых успехов. В частности, взяты под контроль несколько опорных пунктов на линии Лозовая – Весёлый Гай. Продвижение к Боровской Андреевке, однако, идёт медленно, что обусловлено плотной и хорошо организованной обороной противника, который оказывает ожесточённое сопротивление.

Краснолиманское направление. Ситуация на 04.04.25, Карта и сводка СВО

Краснолиманское направление. Ситуация на 04.04.25, Карта и сводка СВО

Южнее, в районе Надежды, продолжаются активные боевые действия, а также отмечается активность на подступах к Новоегоровке, где штурмовые группы Вооружённых Сил Российской Федерации сумели занять выгодные позиции.

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Кроме того, российские подразделения продолжают закрепляться в населённом пункте Катериновка, создавая плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Новомихайловки. В комплексе с постепенным продвижением западнее Макеевки, эти действия создают условия для объединения Ивановского и Макеевского плацдармов в единый, что значительно усилит позиции российских войск в данном районе.

Краснолиманское направление. Катериновка. Ситуация на 04.04.25, Карта и сводка СВО

В то же время российские войска продолжают проводить атаки западнее Балки Журавки с целью растянуть силы Вооружённых сил Украины и подготовить штурм Новомихайловки и Нового. Эти действия направлены на то, чтобы ослабить оборону противника и создать более благоприятные условия для дальнейшего наступления.

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В случае успешного развития наступления, выход российских войск к реке Оскол и последующее продвижение на Изюм станет ключевым этапом операции, который позволит перерезать логистические пути снабжения всей восточной группировки Вооружённых сил Украины. Это, в свою очередь, может привести к серьёзным последствиям для противника и создаст предпосылки для его полного разгрома в данном регионе.

В случае успешного наступления на Лиманском направлении вся донецкая группировка Вооружённых сил Украины окажется отрезанной от основных сил, что существенно осложнит её положение.

Краснолиманское направление сегодня. Новости СВО. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО

Основные цели наступления включают продвижение либо севернее, в направлении Боровой, либо южнее, на Лиман. В долгосрочной перспективе российские войска стремятся выйти к реке Оскол и, форсировав водную преграду, продолжить наступление на Изюм, чтобы перерезать ключевые логистические артерии снабжения восточной группировки Вооружённых сил Украины. Параллельно с этим российские войска усиливают давление на Сумском направлении, стремясь выйти к Сумам и, развивая наступление, подойти к Харькову с севера.

По замыслу командования, это позволит взять Харьков в оперативное окружение, что значительно ослабит позиции противника в регионе и создаст новые возможности для дальнейшего продвижения.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Сводка и Карта СВО от 04.04.25. Новости СВО сегодня. Краснолиманское направление

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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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